FDA autorizaría el viernes la vacuna covid de Pfizer para niños

(Bloomberg) -- Se espera que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos autorice el viernes la vacuna contra el covid-19 de Pfizer Inc. y BioNTech SE para niños de 5 a 11 años, según dos personas familiarizadas con el proceso, en un hito pandémico largamente esperado que abriría una nueva fase de la campaña de inmunización.

La autorización de emergencia acercaría un paso más a EE.UU. a la administración de vacunas en escuelas, consultorios pediátricos y farmacias en todo el país. La formulación para niños pequeños es un tercio de la dosis de la vacuna para adultos.

Antes de que los niños comiencen a recibir la vacuna, el comité asesor de inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también se reunirá para hacer recomendaciones más específicas sobre quién debe recibirla y cómo administrarla. El panel está programado para reunirse el 2 y 3 de noviembre. Posteriormente, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, deberá aprobar la orientación de los asesores.

La acción de la FDA el viernes permitiría comenzar los envíos de las dosis, lo cuales ubicarían las vacunas en los consultorios de los pediatras, farmacias y otros lugares en todo el país para que puedan comenzar inmediatamente después de cualquier autorización de los CDC.

El reciente aumento de las infecciones impulsadas por la variante delta y el regreso a clases de forma presencial han aumentado las solicitudes de inmunización para los niños más pequeños. Si bien los asesores de la FDA recomendaron de forma unánime la aprobación de la vacuna, algunos expresaron su preocupación por la falta de datos sobre los efectos secundarios, la prevalencia de covid en los niños y otros problemas.

Recientemente, EE.UU. se ha centrado en las formas de reforzar sus defensas y prevenir otra ola de virus. La semana pasada, la FDA allanó el camino para que millones reciban una dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna Inc. y Johnson & Johnson.

