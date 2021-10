Falcao: "Desde el principio vi la calidad, las ganas y hambre de este Rayo"

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

Madrid, 29 oct (EFE).- Radamel Falcao, delantero colombiano del Rayo Vallecano, declaró este viernes que el inicio de temporada de su equipo es "muy bueno" y aseguró que desde el principio vio "la calidad de la plantilla, las ganas y el hambre" del conjunto madrileño, con el que ya lleva marcados cuatro goles.

El Rayo Vallecano está completando un excelente primer tercio de temporada y, hasta el momento, suma 19 puntos en once jornadas y es el tercer equipo más goledor de la categoría.

"El inicio ha sido muy bueno. Desde el principio vi la calidad, las ganas y el hambre de la plantilla y sabemos que el camino es esforzarse y dejarse las fuerzas en el campo para conseguir lo que queremos", dijo Falcao, que llegó al Rayo comenzada la temporada tras quedarse libre al rescindir su contrato con el Galatasaray turco.

"Quiero agradecer a la afición por el cariño desde el primer momento que llegué. M han hecho sentir muy bien y espero seguir dándoles alegrías en el campo para cumplir los objetivos que tenemos", confesó el colombiano, galardonado con el premio al Jugador Cinco Estrellas del Rayo Vallecano del mes de septiembre.

"Tanto el cuerpo técnico como los compañeros me hay ayudado muchísimo para adaptarme bien y poder realizar todo lo que puedo dar como delantero. Estoy en un club con jugadores de muchísima calidad, conozco la Liga y todo esto me ha facilitado el desarrollo de mi juego", apuntó.

El colombiano fue el principal protagonista en el último partido del Rayo, frente al Barcelona, puesto que un gol suyo dio la victoria a su equipo (1-0) sobre el conjunto catalán, al que no ganaba desde 2002.

"La victoria significa mucho. Nunca tuve la oportunidad de ganar (al Barcelona) y esta vez se nos dio. Lo disfrutamos mucho, fue un partido muy duro, pero supimos competir con nuestras armas y supimos vencerlos. Eso es mérito de todo el Rayo", subrayó.

Falcao lleva disputados seis partidos con el Rayo, tres como titular, y suma cuatro goles en 249 minutos de competición.