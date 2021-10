Evergrande realiza el pago del cupón antes de la fecha límite del viernes - fuentes

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de China Evergrande en Hong Kong, el 23 de septiembre de 2021. REUTERS/Tyrone Siu

Por Clare Jim, Svea Herbst-Bayliss y Andrew Galbraith

HONG KONG, 29 oct (Reuters) - La promotora china Evergrande Group ha efectuado el pago de los intereses de un bono en el extranjero antes de que expirara el periodo de gracia el viernes, según dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto, evitando por poco un impago catastrófico por segunda vez en una semana.

Evergrande, que en su día fue la promotora más importante de China, se tambalea bajo un pasivo de más de 300.000 millones de dólares, lo que alimenta la preocupación por el impacto que pueda tener su evolución en la segunda economía del mundo, así como en los mercados globales.

La inmobiliaria, que evitó un impago la semana pasada al conseguir 83,5 millones de dólares para el pago de los intereses de un bono en el último minuto, necesitaba abonar 47,5 millones de dólares en cupones a los tenedores de bonos antes del viernes.

De no haber pagado antes de la fecha límite del viernes, se habría producido un impago cruzado de los 19.000 millones de dólares de bonos de la empresa en los mercados de capitales internacionales, en lo que habría sido el segundo mayor impago de deuda corporativa de los mercados emergentes del mundo.

Evergrande no respondió a la solicitud de comentarios de Reuters. Las fuentes declinaron ser identificadas debido a la sensibilidad del asunto.

Reuters no pudo determinar el origen de los fondos utilizados para realizar los pagos de intereses. Bloomberg News informó a principios de esta semana que las autoridades chinas habían instado al fundador de Evergrande, Hui Ka Yan, a pagar las deudas de la promotora con su patrimonio personal.

Las acciones de Evergrande cedieron las ganancias iniciales y se dejaban alrededor de un 0,8% a última hora de la mañana del viernes, frente a un descenso del 0,3% en el índice Hang Seng. El índice Hang Seng Mainland Properties caía alrededor de un 0,9%, mientras que un índice de acciones A de promotores de China continental perdía un 3,6%.

Los precios de los bonos de la promotora subían el viernes, con su bono del 11,5% en enero de 2023 ganando más del 9%, y su bono del 12% en enero de 2024 llevándose casi un 8% en el día, según datos de Duration Finance.

Sin embargo, los bonos seguían cotizando con descuentos de más del 75% respecto a su valor nominal, y el bono de 2023 rendía casi el 190%.

Un tenedor de bonos dijo que mantenía una perspectiva negativa para la promotora, a pesar de haberse efectuado el pago del cupón.

"Sólo creo que están ganando tiempo en este momento", dijo el tenedor de bonos.

Evergrande incumplió el pago de cupones por un total de casi 280 millones de dólares en sus bonos en dólares el 23 de septiembre, el 29 de septiembre y el 11 de octubre, iniciando períodos de gracia de 30 días para cada uno.

Todavía tiene casi 338 millones de dólares en otros pagos de cupones en el extranjero que vencen en noviembre y diciembre.

El New York Times informó anteriormente de que la promotora realizó un pago de intereses, citando a una persona que habló bajo condición de anonimato.

"Evergrande ha hecho todo lo posible para resolver los problemas de liquidez, pero es un poco difícil reunir suficiente capital para pagar toda la deuda", dijo Cliff Zhao, estratega jefe de China Construction Bank International en Hong Kong.

"Creo que habrá algunas negociaciones entre Evergrande y sus acreedores, por lo que todavía es posible algún tipo de recorte. El mercado aún necesita algo de tiempo para digerir y valorar esto".

CRISIS DE ENDEUDAMIENTO

Los problemas de Evergrande se han multiplicado durante meses, y sus recursos cada vez más escasos frente a sus enormes pasivos han hecho esfumarse el 80% de su valor, lo que ha llevado a algunos analistas a considerar que el impago acabará siendo inevitable.

Incluso mientras Evergrande consigue fondos para realizar los pagos, otras promotoras chinas cuya fortuna se ha visto afectada por las preocupaciones del mercado sobre la crisis de la deuda de Evergrande se han visto abocadas a una situación de impago formal.

Fantasia Holdings Group Co Ltd, Sinic Holdings (Group) Co Ltd, China Properties Group Ltd y Modern Land (China) Co Ltd han incumplido sus obligaciones de deuda en dólares este mes.

Otras promotoras con una deuda significativa en dólares han propuesto ampliar los vencimientos de los bonos en el extranjero o emprender una reestructuración de la deuda en una reunión con los reguladores, según las fuentes consultadas.

En una reunión con promotoras esta semana, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (NDRC) y la Administración Estatal de Divisas dijeron a estas empresas que afrontan grandes vencimientos de deuda en el extranjero que evalúen los riesgos e informen de las dificultades.

La NDRC también imploró a las promotoras que cumplan sus obligaciones de deuda en el extranjero y mantengan su reputación y el orden en los mercados.

"Los impagos selectivos en el mercado extranjero no son aceptables para las autoridades, y la aclaración de la NDRC de esta semana debería tranquilizar a los inversores extranjeros de que serán tratados de forma justa junto a los inversores nacionales", dijo el estratega de DBS Wei Liang Chang en una nota a clientes.

Incluso las promotoras que no han incurrido en impagos han visto cómo se hundían los precios de sus acciones y bonos. El viernes, Chinese Estates Holdings Ltd dijo que registraría una pérdida agregada de 1.360 millones de dólares de Hong Kong en el año fiscal actual por la venta de todos sus bonos emitidos por su competidora Kaisa Group Holdings Ltd.

La preocupación por el impacto sistémico de un impago de Evergrande ha ampliado los diferenciales de la deuda china de alto rendimiento en dólares hasta niveles récord, ya que los inversores exigen mayores primas de riesgo.

Las preocupaciones de los inversores también han mantenido elevado el coste de los seguros contra el impago de la deuda soberana china. Ese coste tocó a principios de este mes su nivel más alto desde el punto álgido de la pandemia en 2020.

EXPOSICIÓN BANCARIA

Fundada en Guangzhou en 1996, Evergrande fue el paradigma de una época de préstamos y construcción. Pero ese modelo de negocio se ha visto frustrado por cientos de nuevas normas diseñadas para frenar el frenesí de endeudamiento de las promotoras y promover la vivienda asequible.

Cualquier perspectiva de que Evergrande desaparezca plantea dudas sobre el destino de más de 1.300 proyectos inmobiliarios que tiene en marcha en unas 280 ciudades.

La exposición de los bancos a las promotoras también es amplia.

Un documento filtrado de 2020, tachado de falso por Evergrande pero aceptado por los analistas, mostraba que los pasivos de la promotora se extendían a más de 128 bancos y más de 121 instituciones no bancarias.

(Información de Svea Herbst-Bayliss, Clare Jim y Andrew Galbraith; información adicional de Tom Westbrook; redacción de Megan Davies y Sumeet Chatterjee; edición de Stephen Coates y Christopher Cushing; traducción de Flora Gómez)