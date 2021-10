Ether sube a récord ante auge de plataformas descentralizadas

(Bloomberg) -- Ether, la segunda mayor criptomoneda, se disparó el viernes a un récord por encima de los US$4.400 debido al sentimiento alcista que rodea a la red de cadena de bloques más utilizada.

El activo digital ganó hasta un 4,8% a US$4.459,20, superando el récord anterior de US$4.379,62 establecido en mayo. El token se cotizaba en torno a los US$4.387 a las 2:41 p.m. en Nueva York. Otros tokens, como binance coin y solana, repuntaban. El ether ahora tiene una valoración de más de US$520.000 millones, según datos de CoinGecko.com.

El último hito de ether se produce cuando el token digital ha superado con creces al bitcóin a lo largo de este año, multiplicando por seis su valor en medio del creciente interés de los inversionistas minoristas e institucionales por este espacio.

Ether sustenta la red afiliada Ethereum, la cadena de bloques dominante utilizada para miles de aplicaciones descentralizadas. El sistema recibió un impulso adicional esta semana tras una exitosa actualización diseñada para hacerlo más rápido y con mayor eficiencia energética.

Los futuros pendientes en ether se dispararon hasta los US$12.500 millones, superando el máximo de mayo para alcanzar un nuevo récord, según muestran datos de Bybt. Al igual que con el bitcóin, las tasas de financiación, o el costo de mantener abierta una apuesta alcista, han subido este mes en las bolsas en línea. En la CME, la curva de futuros también se ha empinado en una señal de optimismo sobre la trayectoria de los precios.

“Las métricas de actividad en la cadena de Ethereum parecen haber encontrado apoyo y están alcanzando máximos de varios meses”, dijeron Sean Farrell y Will McEvoy, estrategas de activos digitales de Fundstrat en un informe el jueves. Medidas como la tasa de transacciones, las nuevas direcciones y las direcciones activas han mostrado un fuerte crecimiento este mes después de sufrir caídas en mayo, dijeron los estrategas.

Mientras tanto, algunos analistas apuntaron a una conexión entre el aumento de la súper popular moneda shiba inu y el récord del ether.

La actualización de EIP 1559 de Ethereum se implementó en agosto, y esto quema una parte de las tarifas pagadas a los mineros, lo que reduce la emisión neta en función del uso de la red, dijo Sam Doctor, director de estrategia y jefe de investigación de BitOoda, una firma de corretaje de criptomonedas regulada.

“Así que, si shiba inu genera mucho tráfico, aumenta la congestión de la red y contribuye a que se queme más ETH”, explicó. “Eso frena el crecimiento neto de ETH en circulación. Una oferta más ajustada de ETH combinada con un alto uso de la red probablemente hizo subir el precio del ether”.

El bitcóin subió un 40% este mes para alcanzar un récord cercano a los US$67.000 luego del debut del primer fondo cotizado en bolsa vinculado a bitcóin en Estados Unidos. La mayor moneda digital del mundo subía un 1,6% en las operaciones de Nueva York a US$62.405.

Nota Original:Ethereum Jumps to Record High Amid Crypto’s Decentralized Boom

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.