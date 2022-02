España.- PP acusa al Gobierno de romper el principio de igualdad pactando con ERC la nueva Ley Audiovisual

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de haber roto el principio de igualdad de todos los españoles al haber pactado con Esquerra Republicana (ERC) la nueva Ley Audiovisual sólo para poder mantenerse en Moncloa.



El PSOE y ERC han llegado este viernes a un acuerdo para incluir mecanismos de protección a las lenguas cooficiales en la nueva Ley Audiovisual, un pacto que ha llevado a los independentistas a no presentar enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, allanando así el camino para que superen su primer trámite en el Congreso la próxima semana.



En rueda de prensa desde el Congreso, Gamarra ha defendido que "no puede ser" que vaya a ser Esquerra la que decida el reparto de un porcentaje porque, según ha apuntado, "ahí se rompe el principio de igualdad" de todos los españoles.



NO PUEDE HABER PRIVILEGIOS PARA UNA PARTE DEL SECTOR



La futura Ley Audiovisual debe basarse en la igualdad y las necesidades del sector con independencia de dónde se ubique, "y no de privilegios para una parte del sector, según ha defendido la dirigente 'popular'



Gamarra ha subrayado la disposición de su partido a negociar pero no una ley de la que el PSOE directamente les "excluye" tras el pacto alcanzado con los independentistas catalanes que, según ha insistido, sólo genera "desigualdades".



"Han cerrado cualquier posibilidad de acuerdo", ha sentenciado la portavoz 'popular', quien ha concluido acusando al Gobierno de haber renunciado a la defensa del interés general y de haber antepuesto su interés político para sacar adelante los Presupuestos y seguir en el poder.