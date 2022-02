España.- ERC no presenta enmienda a la totalidad a los Presupuestos y allana su primera votación en el Congreso

20-07-2021 El portavoz parlamentario de la ERC, Gabriel Rufián, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 20 de julio de 2021, en Madrid (España). POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha informado este viernes de que su grupo no presentará finalmente una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022, allanando el camino de las cuentas en su primera votación en el Congreso.



Y es que, en una rueda de prensa en la Cámara, pocos minutos después de concluir el plazo dado a los grupos para registrar enmiendas de devolución, ha asegurado haber alcanzado un acuerdo con el PSOE para incluir una cuota de producción en lenguas oficiales en la futura Ley Audiovisual y poner en marcha dos acuerdos del anterior pacto presupuestario.



Concretamente, la transferencia "inmediatamente" de unos 18 millones de euros para becas educativas que aún estaban pendientes, avanzar en la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y concretar la inversión en cooperación para un corredor humanitario. Rufián ha señalado que, "por una cuestión de credibilidad, no tiene sentido sentarse a hablar de nuevo de un pacto cuando no se ha cumplido el anterior".



Con ello, ha indicado el portavoz de ERC, los independentistas catalanes han decidido no presentar su enmienda a la totalidad y facilitar la tramitación de las cuentas. "Esto es simplemente una primera fase de negociación. Queda una segunda que es el meollo, los Presupuestos en sí", ha señalado Rufián.



Sin especificar qué reivindicaciones defenderán ante el Gobierno, el diputado ha asegurado que "todo el mundo se las puede llegar a imaginar" y que, en todo caso, son "muy fáciles de asumir para un Gobierno progresista": "Empezaremos a hablar desde ya para ver si se pueden sacar estos Presupuestos", ha dicho.



LA LEY AUDIOVISUAL SÓLO CON ERC



Respecto a la nueva Ley Audiovisual, Rufián ha subrayado que el acuerdo alcanzado con el PSOE es que "ERC fijará una cuota de producción audiovisual en Cataluña" en esta norma, que se pactará antes del 31 de diciembre, y que permitirá asegurar la continuidad de una industria que, ha dicho, abarca en Cataluña a unos 26.000 trabajadores.



El acuerdo, ha asegurado, pasa por que esta ley se apruebe con el visto bueno de ERC y, por tanto, incluirá una cuota de producciones para todas las lenguas cooficiales: "Esa ley solo y exclusivamente se va a negociar y pactar con ERC y esa cuota solo sale con el 'sí' de ERC", ha subrayado el diputado independentista.



Rufián ha lamentado que haya costado "mucho, mucho, mucho" que un Gobierno progresista reconociera la diversidad lingüística y ha señalado que la propia directiva comunitaria reconoce el respeto y la protección de la misma, tal y como han hecho otros países, como Francia o Bélgica. "Al PSOE hay que obligarle a hacer", ha insistido.



Finalmente, los grupos que exigirán la devolución del proyecto en el debate de totalidad serán el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. UPN no defenderá enmienda pero ya ha avanzado su intención de rechazar las cuentas, como se prevé que hará el exdiputado de Ciudadanos, ahora en el Grupo Mixto, Pablo Cambronero.



En total, 160 votos, frente a los 155 de PSOE y Unidas Podemos, que por el momento suman al PNV (6) y a otras formaciones dispuestas a facilitar la tramitación de las cuentas con vistas a alcanzar un acuerdo, como el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, el BNG, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe, con un voto cada uno.



Pese a que el bloque de los grupos que no presentan enmienda es más numeroso que el de los que sí la han presentado, el Gobierno aún depende del voto de ERC y EH-Bildu, que aún no han confirmado su apoyo final a las cuentas. Tampoco el PNV, que ha limitado su acuerdo a permitir la tramitación de las cuentas en su primera votación.