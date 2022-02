España.- El Gobierno sella acuerdos con ERC y PNV y encarrila los Presupuestos de 2022

La renuncia de estas dos fuerzas y Bildu a presentar enmienda de totalidad le acerca a reeditar la mayoría de las cuentas de 2021



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Gobierno ha allanado este viernes con acuerdos con Esquerra Republicana (ERC) y el PNV la primera votación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 en el Congreso, la de totalidad prevista para el próximo jueves 4 de noviembre, a la que acudirá con votos suficientes para garantizar su tramitación.



Las dos formaciones han anunciado este viernes en el Congreso que renunciaban a presentar enmienda a la totalidad, al alcanzar sendos acuerdos con los socialistas en diferentes materias. El PNV lo anunciaba hora y media antes de que acabara el plazo para presentarla y ERC, justo después de las dos de la tarde, la hora tope.



Con ambos acuerdos, y la renuncia de EH-Bildu a presentar enmienda a la totalidad confirmada también este viernes, el Gobierno se asegura la tramitación el próximo jueves de las cuentas, aunque tendrá que seguir negociando en la fase de enmiendas parciales.



Las formaciones que han presentado enmienda de totalidad son el PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. UPN no ha registrado enmienda pero ha avanzado su intención de apoyar las enmiendas y lo mismo hará el ex diputado de Cs, ahora en el Grupo Mixto, Pablo Cambronero. Todas las enmiendas de votan de una tacada porque todas piden lo mismo: devolver los Presupuestos al Gobierno.



Un total de 160 votos que el Gobierno confía superar con el bloque con el que aprobó los vigentes Presupuestos de 2021 y que este viernes, con los acuerdos alcanzados, ha comenzado a encarrilar. Las cuentas aún vigentes salieron adelante con ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el PRC. Ahora, el Ejecutivo prevé sumar a esta lista de socios presupuestarios al BNG, que ya ha anunciado que no dificultará la tramitación.



ACUERDOS PARA CUMPLIR ACUERDOS NO CUMPLIDOS



El pacto con el PNV pasa por transferir la "gestión íntegra" del ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco. En todo caso, esta formación espera "corregir" la ausencia en las cuentas de acuerdos del anterior pacto presupuestario no cumplidos, concretar avances en la llegada del AVE al País Vasco y aumentar la inversión territorial en esta comunidad y en Navarra.



Por su parte, el portavoz en el Congreso de ERC, Gabriel Rufián, ha celebrado un acuerdo con el PSOE para que la próxima Ley Audiovisual sólo pueda ser aprobada con su visto bueno, asegurando que eso implica la inclusión de una cuota específica para las producciones en lenguas cooficiales, a determinar en una negociación.



Posteriormente, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha limitado el acuerdo a que esta ley será pactada con ERC mediante el consenso sobre los mecanismos a utilizar para proteger a lenguas cooficiales, pero ha rehusado hablar de "cuotas".



En declaraciones a Europa Press, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha celebrado este viernes que ERC y PNV no presenten finalmente enmiendas de totalidad a los Presupuestos, y ha destacado que se trata de una "buena noticia" para el conjunto de los españoles porque facilita la tramitación de unas cuentas que contemplan "la mayor partida de la historia" para becas, I+D+i o en inversión.



Montero ha resaltado el trabajo y la negociación "sin descanso" del Gobierno para que los nuevos Presupuestos superen la próxima semana el debate de totalidad en el Congreso.



"El hecho de que finalmente PNV y ERC no hayan presentado enmiendas a la totalidad es una buena noticia no solo para este Gobierno, sino para el conjunto de los españoles", reiteró la titular de Hacienda, quien ha indicado que los Presupuestos de 2022 son una "garantía" para avanzar hacia una recuperación económica "justa", reforzar el Estado de bienestar e impulsar la clase media, "que es el auténtico motor de este país".



Además del acuerdo para la nueva Ley Audiovisual, el PSOE y ERC han acordado poner en marcha tres medidas pactadas para los anteriores Presupuestos y aún no ejecutadas: la transferencia "inmediata" de unos 18 millones de euros en becas educativas, avanzar en la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) y concretar la inversión en cooperación para un corredor humanitario.



"QUE SE PONGA LAS PILAS"Por otro lado, el Gobierno confía también en sumar a EH-Bildu, que ya había avanzado hace días que no presentaría enmienda a la totalidad y que espera poder plasmar avances en materia de derechos sociales, como la permanencia de medidas del llamado 'escudo social', como la prohibición de desahucios o del corte de suministros básicos. Este viernes su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, ha reconocido que la negociación "va bien".



Para superar el primer escollo a los Presupuestos, el Ejecutivo confía en poder sumar a grupos que ya han avanzado su apoyo en aras de lograr un acuerdo e incluir enmiendas en las cuentas, como es el caso del PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regionalista Cántabro y el Bloque Nacionalista Galego.



En todo caso, varios de estos grupos han llamado al Gobierno a "ponerse las pilas" con sus negociaciones, asegurando que su apoyo a la tramitación no presupone su apoyo final a las cuentas, o tan siquiera la abstención.