El Salvador necesita una agenda de reformas electorales, dice eurodiputado

El diputado del Parlamento Europeo y jefe de la misión de seguimiento electoral de la Unión Europea (UE), Gabriel Mato (c), habla durante una reunión hoy en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 28 oct (EFE).- El diputado del Parlamento Europeo y jefe de la misión de seguimiento electoral de la Unión Europea (UE), Gabriel Mato, afirmó este jueves que El Salvador necesita una "clara agenda" sobre las reformas electorales de cara a las elecciones generales del 2024.

"Queda camino por recorrer porque, si bien hay consensos sobre la necesidad de reformas, yo entiendo que lo que sí hace falta es una clara agenda sobre las reformas. Tenemos que tener muy claro cuál es la hoja de ruta", indicó.

Mato concluyó este jueves una visita, que comenzó el pasado 24 de octubre, que lo llevó a reunirse con representantes de los partidos, funcionarios, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y con el presidente Nayib Bukele.

La visita tenia como objetivo, según dio a conocer la Unión Europea (UE), "conocer los esfuerzos en marcha por llevar a cabo una reforma electoral, a la luz de las recomendaciones presentadas por las misiones de observación de la Unión Europea en 2018 y 2019".

"Las elecciones son en 2024" y "nos presentan muchísimos desafíos y aunque parezca que queda mucho tiempo, cuando estamos hablando de reformas legislativas 2 años no es nada", agregó.

Subrayó que es necesario garantizar "la independencia y despolitización de los órganos encargados de garantizar los derechos constitucionales".

El TSE está formado principalmente por miembros propuestos por los partidos políticos que participan en las elecciones presidenciales y su presidencia recae sobre el partido oficial.

Otros factores que señaló se deben trabajar es la transparencia en la financiación de los partidos políticos, equidad en el acceso a los medios de comunicación, la inclusión de las mujeres y el voto de personas con discapacidades.

En 2024, los salvadoreños deberán votar para elegir presidente para el lustro 2024-2029, además de diputados del Congreso y alcaldes.

BUKELE NO RESPONDE SOBRE REELECCIÓN

Al ser preguntado sobre algunas situaciones que han generado críticas al país por parte de la comunidad internacional, como la habilitación de la reelección presidencial inmediata, dijo que en general "nosotros siempre estamos preocupados por el cumplimiento de la legislación y del orden constitucional".

"Nuestra posición sigue siendo absolutamente la misma, tenemos unos principios básicos y que no perdemos nunca de vista como son la separación de poderes, la libertad en el más amplio sentido de la palabra, la seguridad jurídica y el dialogo", agregó.

Sostuvo que se reunió con el presidente Bukele, al que le preguntó si se presentaría a la reelección, pero "no me lo dijo evidentemente, como era lo lógico".

"Yo me atreví, no sé si ya mas en tono de broma, serio o qué", añadió.

Sobre la implementación de una nueva ley de voto en el extranjero, Mato señaló que "queda mucho trabajo por hacer" y que "quedan dudas sobre el procedimiento y la forma del voto".

"En eso se tiene que trabajar duro" y "con premura porque las elecciones del 2024 están allí", agregó el eurodiputado.

La Sala de lo Constitucional, cuya elección por parte de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado fue duramente criticada, habilitó a inicios de septiembre la reelección presidencial inmediata, que hasta antes del cambio de criterio estaba prohibida y un mandatario solo podía presentarse nuevamente a comisiones pasados 10 años del fin de su periodo.

Es decir, esto permitiría a Bukele buscar nuevamente la Presidencia en 2024 y no en 2034.

El Gobierno de Estados Unidos condenó dicha decisión y señaló que "es claramente contraria a la Constitución salvadoreña que establece que la reelección inmediata no está permitida".