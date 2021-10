El Reino Unido advierte a Francia de represalias por el conflicto pesquero

El ministro británico de Medioambiente, George Eustice, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 29 oct (EFE).- El ministro británico de Medioambiente, George Eustice, advirtió este viernes a Francia de que el Reino Unido puede tomar represalias si París mantiene las amenazas por el conflicto pesquero que enfrenta a los dos países.

Francia ha avisado de que puede aplicar sanciones contra el Reino Unido a partir del próximo día 2 si no llega a un acuerdo para que Londres le conceda las licencias de pesca a las que considera tiene derecho en virtud del acuerdo del Brexit.

Ante estas amenazas y la detención ayer de un pesquero británico en aguas francesas, Eustice dijo este viernes a la cadena Sky News que "dos pueden jugar este juego", en referencia a represalias.

El ministro agregó que la titular de Asuntos Exteriores, Liz Truss, que ha convocado para hoy a la embajadora de Francia en Londres, Catherine Colonna, tratará de indagar sobre los próximos pasos de las autoridades galas en el conflicto pesquero.

"No sabemos qué harán, han dicho que no introducirían estas medidas hasta el martes, probablemente como muy pronto, así que veremos lo que hacen", agregó el ministro británico.

"Pero si lo ponen en práctica, bueno, dos pueden jugar este juego y nos reservamos la capacidad para responder de una forma proporcionada", advirtió Eustice.

También informó de que el primer ministro británico, Boris Johnson, puede abordar este conflicto con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la cumbre del G20 de este fin de semana en Roma.

Francia tiene intención de prohibir a los pesqueros británicos que desembarquen sus capturas en algunos puertos franceses y quiere endurecer los controles sanitarios y aduaneros.

Además, las autoridades galas harán controles de seguridad sistemáticos a los buques y reforzarán los registros a camiones con destino o procedencia del Reino Unido.