El Gobierno de Bahamas valora el requisito de estar vacunado para asistir a eventos

Una persona recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/ Orlando Barría

San Juan, 29 oct (EFE).- El ministro de Salud y Bienestar de Bahamas, Michael Darville, anunció este viernes que el Gobierno estudia establecer como requisito para asistir a ciertos eventos públicos en el archipiélago atlántico el estar vacunado.

El anuncio se produce cuando el Gobierno busca maximizar de cara al turismo las próximas actividades deportivas mientras se esfuerza por crear un entorno seguro.

El ministro, no obstante, dejó en claro que no se ha tomado una decisión final sobre el tema.

"El asunto se valora porque hay algunos eventos deportivos que vienen al país", dijo Darville en declaraciones a medios locales.

"Queremos asegurarnos de no obstaculizar nuestro sector turístico y nuestro crecimiento económico, pero queremos garantizar que la seguridad de los bahameños sea primordial", sostuvo el funcionario.

La vacunación sigue siendo voluntaria en Bahamas, aunque algunos empleadores del país han incentivado esa práctica.

Darville dijo que el gobierno ha tratado de equilibrar la protección de los derechos de los vacunados y los que no lo están, lo que definió como "un acto de malabarismo".

Según la última información disponible, alrededor del 38 por ciento de la población estaba completamente vacunada ya en Bahamas.

Según el ministro, el Gabinete gubernamental está finalizando un borrador de legislación y regulaciones para orientar al público en lugar de las órdenes de emergencia que han estado vigentes desde marzo de 2020, pero que finalizarán en noviembre.

Algunas de las iniciativas recientes del gobierno para abordar la pandemia incluyen pruebas gratuitas de la covid-19 en la isla de Inagua, un programa que se espera que se expanda gradualmente a nivel nacional.

Un total de 22.351 personas contagiadas y 643 muertes es el saldo de la covid-19 en el archipiélago atlántico desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.