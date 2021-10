El Gobierno alemán ofrece una dosis de refuerzo a toda la población ante el aumento de contagios

Imagen de archivo de un centro de vacunación anti covid-19 en Colonia, Alemania. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH

Berlín, 29 oct (EFE).- El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, llamó hoy a todo el que quiera recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 ante el rápido aumento de contagios, al tiempo que el Instituto Robert Koch (RKI) de virología urgió a los todavía no inmunizados a vacunarse.

"Todo el que se deje administrar una tercera dosis contribuye a que superemos de manera segura el invierno", dijo el ministro en una entrevista a la cadena regional Rbb.

Se refirió en particular a determinados grupos como personas mayores, dependientes y personal médico, aunque aseguró que hay vacunas suficientes para administrar dosis de refuerzo.

Puso como ejemplo Israel al afirmar que "con las dosis de refuerzo también es posible romper una ola", porque la persona que la recibe "efectivamente es menos contagiosa, puede contagiar menos a otros".

Hasta este jueves, el 69,3 % de la población de Alemania había sido vacunada, el 66,5 % con la pauta completa.

"Así, el porcentaje de personas vacunadas prácticamente no ha subido en las últimas semanas", advierte el RKI.

La incidencia acumulada en siete días en Alemania se sitúa en 139,2 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, después de que ya ayer se notificara un repunte en 24 horas de 118 a 130,2, al tiempo que crece también la preocupación por una saturación de los hospitales, sobre todo con no vacunados.

Las autoridades sanitarias verificaron 24.668 nuevos contagios en 24 horas.

Según informa RKI en su informe diario, el miércoles se reportaron 964 hospitalizaciones por coronavirus y una tasa acumulada de ingresos en siete días de 3,31 por cada 100.000 habitantes.

La cifra de pacientes con covid-19 en las ucis se sitúa en 1.768 -61 más en un día-, lo que corresponde a una ocupación del 8,0 % de camas disponibles en las unidades de críticos.