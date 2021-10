El Celta revoluciona su mapa audiovisual

Marco Rocha, nuevo director de comunicación y contenidos del Celta de Vigo. EFE/CELTA

Vigo (España), 29 oct (EFE).- El Celta se abre al mundo. Ha creado 'PlayCelta', apuesta por TikTok. Crece en seguidores a través de Facebook en México y Perú. Lima, gracias a Renato Tapia, es la segunda ciudad que más consume la marca RC Celta después de Vigo.

Golpeado por la crisis económica por la pandemia y por el continuo goteo de bajas en el número de abonados, el Celta ha decidido abrirse al mundo, buscar nuevas ventanas para publicitarse, renunciando a un estilo "presidencialista" que lo ha caracterizado desde que en mayo de 2006 Carlos Mouriño Atanes, un emigrante retornado propietario de un emporio económico en México, se convirtió en el máximo accionista de la entidad.

A mediados de junio, el Celta anunció la incorporación del periodista Marco Rocha como nuevo director de comunicación y contenidos, con el objetivo de "potenciar y fortalecer la imagen de marca del club". Cinco meses después, el mapa audiovisual celeste ha sufrido una profunda renovación, pasando a ser uno de los clubes más activos de LaLiga Santander.

"Los clubes de fútbol ya no tienen como objetivo único lo que ocurre dentro del terreno de juego durante 90 minutos. Se han convertido en mucho más. Son auténticos generadores de contenido 360. El fan, el usuario, el seguidor tiene un sentimiento de pertenencia a sus colores distinto a años atrás", apunta a Efe Rocha, exdirector de comunicación online de la RFEF y creador del modelo Sefutbol.com, primer medio de comunicación dedicado a una selección de fútbol.

Su llegada al Celta ha causado un cambio drástico en el modelo de trabajar del departamento de comunicación, quizás muy meditado o quizá surgido de la exigencia de los medios que siguen al equipo, escasos de contenidos en los últimos años.

"De todas las sesiones de entrenamiento mandamos un resumen en imágenes y un recopilatorio en fotos para que ellos puedan utilizarlos. Intentamos generar el mayor contenido posible para que la presencia de nuestra marca sea mayor", explica el nuevo director de comunicación.

El Celta se está abriendo al mundo. Un ejemplo. La semana previa al enfrentamiento contra el Real Madrid atendió 40 peticiones de entrevistas de los cinco continentes. Una barbaridad, números impensables años atrás. "En los 5 meses que llevo en el club hemos recibido peticiones de entrevistas o reportajes desde Noruega, Indonesia, EE.UU, China, Egipto y, por supuesto, de los países latinoamericanos", enumera.

Dituro desde su llegada a Vigo ya ha atendido, además de a numerosos medios españoles, a ESPN Chile y La Nación (Argentina); Thiago Galhardo a los medios brasileños ESPN y Trivalia; Iago Aspas concedió una entrevista a Koora.com, el medio de mayor de influencia en países árabes; Renato Tapia sigue concentrando la atención en Perú (La República, Somos..) y Nolito, ex del Manchester City, en Inglaterra (Daily Mail).

Otros jugadores como Hugo Mallo, Cervi o Santi Solari también han sido solicitados por los operadores internacionales de LaLigaSantander en la previa del partido contra el Real Madrid, de países como India, Canadá, Argentina, Brasil, Perú, México, Colombia, Argelia, Angola, Turquía, Australia, China, Japón, Israel, Rusia, Malasia, Dubai, Qatar, Sudáfrica o Tailandia.

El objetivo del nuevo departamento de comunicación es crear una comunidad fiel de seguidores, apostando fuerte por la transformación digital. Por ello, han creado la sección PlayCelta (un inside donde cuentan lo que el gran público no puede vivir), emiten las ruedas de prensa en directo por algún canal de sus redes sociales y apuestan fuerte por la red social Tik tok, en la que han experimentado un gran crecimiento alcanzando casi 60.000 seguidores, el doble que hace cuatro meses.

"Nos enfrentamos a nuevos retos: muchísima oferta de ocio, la doble pantalla, los nuevos hábitos del público joven", avisa Rocha, quien asume que la pandemia ha acelerado la digitalización: "Estamos en una época en la que el contenido es el rey y la conversación, la reina".

El crecimiento de seguidores peruanos en Facebook ha sido espectacular desde la llegada de Renato Tapia: más de 33.000 nuevos fans (el 73 por ciento del crecimiento total en esta red).

Perú es ahora mismo el tercer país en número de seguidores del perfil del RC Celta en Facebook (45.420), solo por detrás de México (50.164) y España (137.273). Lima es la segunda ciudad en número de seguidores en Facebook (19.186) después de Vigo (34.814).

Y es que Facebook sigue concentrando a la mayoría de los seguidores (34,95 por ciento) pese al crecimiento de Twitter (29,16), Instagram (17,85), Sina Weibo (11,76) y Tik Tok (3,56).

Mouriño aterrizó en el club en 2006 con un contundente lema: "Celta 100 % Vigo". Quince años después, el nombre de la ciudad ha desaparecido para ser, simplemente, RC Celta.

"El RC Celta representa a Vigo, a Galicia en su esencia. Sus orígenes son irrenunciables y una gran seña de identidad. Pero ahora es un club conocido internacionalmente con seguidores de todo el mundo. Sólo el 38 por ciento de nuestra audiencia en redes sociales nos sigue desde España", apunta Rocha, el impulsor del nuevo mapa audiovisual celeste.

México es el siguiente país donde el Celta tiene más seguidores, con más de un 6 por ciento. La llegada de Tapia, Coudet o Galhardo también disparó el interés en Perú (5,69 por ciento) y Brasil (5,15). Sorprende el seguimiento en Marruecos (2,93) porque no hay futbolistas de esa nacionalidad en la plantilla, siendo superior al de Colombia (2,73) y Argentina (2,71).