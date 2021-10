Ed Sheeran lanza su cuarto álbum de estudio, el primero como padre

El cantante británico Ed Sheeran en una imagen de archivo este mes de octubre. EFE/EPA/SANDER KONING

Londres, 29 oct (EFE).- El cantante británico Ed Sheeran lanzó este viernes su cuarto álbum de estudio en solitario, que lleva el título de "Equals" (Iguales), el primero como padre y hombre casado.

Este es un lanzamiento muy esperado, que llega después de que Sheeran se casara con su pareja Cherry Seaborn en 2019 y que fuera padre de una niña, Lyra, durante el confinamiento por la pandemia.

El cantante desveló que él mismo es el autor de "parte" de la portada, donde, además del símbolo "=" sobre un fondo rojo, se ven mariposas que simbolizan una nueva vida.

Sheeran dijo que pintó la portada durante el confinamiento simplemente salpicando pintura sobre un lienzo, inspirado por los cambios que ha sufrido su vida en estos últimos años.

El artista admitió que "Equals" es el resultado de un proceso "esmerado" y materializado en 14 canciones, entre ellas "Bad Habits" y "Shivers", que estuvieron quince semanas en las listas de los más vendidos en el país.

"Hay tantas cosas que han pasado en mi vida y me siento, no de manera evangélica, pero siento muy renacido en mis 30, mi visión del mundo es diferente", ha dicho a los medios.

También admitió que, tras algunas dificultades hace unos años, ahora "hay tanta alegría en mi vida y este disco refleja parte de eso".

"He pasado gran parte de mis 20 años preguntándome: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago esto? Si soy cantante, ¿qué le añado al mundo? Así que es mucho cuestionarse, y cumplí 30 años y siento que algunas de estas preguntas han comenzado a tener respuestas", admitió el músico.

Sheeran también ha recibido un mensaje de su amigo y mentor Elton John, para felicitarle por el lanzamiento de su nuevo álbum y desearle buena suerte.

El cantante saltó a la fama en 2011 con el lanzamiento del sencillo "The A Team".

Según los comentaristas musicales, el nuevo álbum es una carta de amor a su mujer y refleja un equilibrio entre los fuertes instintos comerciales de Sheeran y momentos introspectivos y emocionales.

La mayoría de las canciones están dirigidas a su mujer, Cherry Seaborn, a la que conoció en la escuela.