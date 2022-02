Ecuador.-Líder indígena acepta el diálogo con Lasso y los colectivos sociales anuncian la suspensión del paro en Ecuador

Iza pide que las conversaciones con el presidente se lleven a cabo en un lugar público para dejar constancia de lo negociado



Las movilizaciones se detendrán hasta el final de las festividades por el Día de los Difuntos



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Conferencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leónidas Iza, ha aceptado la propuesta del presidente del país, Guillermo Lasso, para entablar un diálogo para poner fin a las protestas contra el Ejecutivo, mientras que los colectivos sociales organizadores de los paros han propuesto la suspensión temporal de estos.



Iza se ha reunido este jueves con las organizaciones campesinas e indígenas del sector para debatir sobre declarar el alto a las movilizaciones y respetar las tradiciones de los pueblos por las celebraciones del Día de los Difuntos, recoge el diario ecuatoriano 'El Comercio'.



En dicha reunión, el líder indígena ha trasladado que ha aceptado la mano tendida por Lasso para negociar el fin de las movilizaciones contra el Ejecutivo por los altos precios del combustible, además de la presencia del mandatario en los Papeles de Pandora y la situación económica general del país.



Sin embargo, Iza ha insistido en que este encuentro deberá realizarse en un lugar público con oyentes para evitar que luego se de una rueda de prensa "argumentando que llegaron a un acuerdo, cuando no lo hay".



"Luego de las reuniones dan rueda de prensa argumentando que llegaron a un acuerdo, cuando no lo hay. Para que eso no suceda, la palabra de uno y la de otro debe garantizarse el diálogo de manera pública y transparente", ha apuntado.



Respecto a las protestas, puestas en marcha este martes, el presidente de CONAIE ha puesto en valor el esfuerzo de los manifestantes que en algunos casos han pasado estas 72 horas "sin dormir, sin descansar y otras sin comer", pero que han logrado "sostener" la "lucha".



Sin embargo, el cese de las protestas será por tiempo limitado, ya que tanto CONAIE como el Frente Unido de Trabajadores (FUT) han señalado que retomarán las acciones "luego del largo feriado", en referencia a las celebraciones por el Día de los Difuntos en el país.



Las movilizaciones tienen lugar después de que el presidente Lasso, cuestionado por su presencia en los 'Papeles de Pandora', suspendiera la semana pasada el incremento mensual del precio de los combustibles, vigente desde el año pasado, pero fijando una subida para el diésel y la gasolina, desoyendo las demandas de sindicatos y organizaciones que reclaman un congelamiento a la baja.



La inflación de Ecuador alcanzó un nivel del 1,07 por ciento en términos interanuales durante septiembre, impulsadas en buena parte por el avance de precios en el transporte, educación, comida y vivienda y la subida de los precios internacionales del crudo.