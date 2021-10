Diputadas señalan ausencia de autoridades ante desapariciones en El Salvador

Fotografía de archivo en la que se registró a una familiar de un desparecido político en El Salvador, integrante del colectivo COMADRES, en la capital salvadoreña. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 29 oct (EFE).- Las diputadas opositoras Claudia Ortiz y Anabel Belloso señalaron y denunciaron este viernes "la ausencia" de las autoridades salvadoreñas en el tema de las desapariciones.

"Realmente yo no sé qué es lo que están esperando las autoridades del Ejecutivo y la Fiscalía para tomar acciones ante esta ola de desaparecidos que está azotando a los salvadoreños", dijo Ortiz, del partido Vamos.

La parlamentaria señaló a periodistas que "un poco más del 50 % de los desaparecidos son hombres, de los cuales la mayor cantidad son jóvenes entre los 18 y 29 años y del total de mujeres desaparecidas el 80 % son menores de 30 años, y de este el 60 % son niñas menores".

"Debería alarmarnos. Parece que El Salvador está sobre una fosa común de desaparecidos y realmente es urgente que las autoridades tomen acción y que la sociedad acompañe a las víctimas y a sus familias para realmente encontrar a los seres queridos", añadió.

Por su parte, la diputada Belloso apuntó que "a la par de una supuesta disminución de los homicidios (en meses anteriores) había un incremento significativo en el caso de las desapariciones, y hoy sigue esa tendencia que está afectando a la juventud y a las mujeres".

"Lo preocupante es que las autoridades prefieren callar, no decir nada, con tal de seguir manteniendo la imagen que han construido a pura estrategia mediática y comunicacional del famoso Plan Control Territorial", manifestó la miembro de izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El Ejecutivo de Nayib Bukele implementa desde 2019 el Plan Control Territorial (PCT), al que le atribuye la caída de los asesinatos en los últimos años.

Belloso subrayó que "las autoridades deben pronunciarse, deben tomar acción y sobre todo acompañar a las familias que sufren día a día por no conocer el paradero de su familiar".

Silvia Elisondo, portavoz de la iniciativa digital Alerta Raquel, indicó recientemente a Efe que en lo que va del año han emitido en redes sociales 172 alertas tempranas de desapariciones.

"La mayoría son de menores de edad, el promedio es de 15 a 17 años. Principalmente en la zona urbana del departamento de San Salvador (centro)", sostuvo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió la semana pasada en una audiencia a El Salvador a adoptar medidas "preventivas" a la problemática de las desapariciones forzadas, un delito que, según organizaciones de derechos humanos de ese país, ha sufrido un "considerable aumento".

Según datos proporcionados por el fiscal Alvin Serrano, entre el 1 de enero y el 13 de octubre pasado se han recibido 1.116 denuncias sobre la desaparición de 1.192 personas.

La cifra de denuncias de desapariciones entre enero y abril de 2021 se dispararon aproximadamente un 112 %, respecto al mismo lapso de 2020, de acuerdo con cifras de la Fiscalía brindadas a Efe en mayo pasado.

Los datos de la Fiscalía, obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, indican que en los primeros cuatro meses del 2021 se registraron 415 "víctimas por el delito de desaparición de personas", mientras que en el mismo lapso del 2020 la cifra fue de 196.