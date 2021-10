Cuba reconoce una inflación del 6.900 % en el mercado informal

Una mujer con tapabocas vende flores en una calle en La Habana (Cuba), en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

La Habana, 29 oct (EFE).- El Gobierno cubano reconoció que la reforma económica conocida como "Tarea Ordenamiento" ha provocado una inflación del 60 % en los precios minoristas en los comercios y del 6.900 % en el mercado informal, una cuestión que genera malestar entre la población.

El "ordenamiento", implementado desde enero pese a la pandemia, pasó por una unificación monetaria y cambiaria, el incremento de los precios, salarios y la reducción de subsidios, y una consecuente devaluación del peso cubano (cup), lo que ha disparado la inflación en el mercado negro, creciente debido a la escasez de productos.

Diez meses después, "ese 60 % no pega con lo que la gente está viviendo. La gente está viviendo precios siete, diez veces más grandes", admitió el diputado cubano Marino Murillo en la reciente sesión del Parlamento (unicameral).

Murillo, encargado de implementar las medidas económicas anunciadas hace una década por el expresidente Raúl Castro, explicó ahora que ese dato parte de los precios estatales, "pero cuando le agregue los niveles del mercado informal, la inflación sería mucho más grande", de 6.900 %.

UN ERROR DE "DISEÑO"

El salario mínimo aumentó en enero en torno un 450 % y pasó de más de 400 pesos cubanos (cup) a 2.100 (de unos 17 a unos 87 dólares mensuales al cambio oficial de 24 cup por dólar).

Sin embargo, nunca cotizó a ese precio en el mercado informal, donde ya supera los 70 cup respecto a la divisa extranjera, impulsado por la escasez de productos, la deprimida industria nacional, el impacto de la pandemia y el recrudecimiento de las sanciones económicas de EE.UU.

A ello se suma la concentración de los alimentos y productos básicos en tiendas de pago exclusivo en divisas, pese a que la mayoría de la población cobra sus salarios en pesos cubanos.

El valor de la canasta de bienes y servicios diseñado en el "ordenamiento" fue de 1.528 pesos, pero hoy ronda los 3.250 solo en La Habana, según el cálculo presentado por Murillo a los diputados.

"El costo de la canasta viene subiendo mes a mes y no se ha logrado detener", reconoció el funcionario, que llegó a ocupar altos cargos políticos como vicepresidente del Consejo de Ministros y miembro del Consejo de Estado.

CUESTIÓN DE REALIDAD, SEGÚN EXPERTO

Esos datos son contrastados por el economista cubano Pedro Monreal quien explicó en Twitter que "la comparación relevante no es con el "diseño", sino con la realidad".

El aumento del costo de la canasta de referencia fue mucho más alto (7,9 veces) que el incremento del salario medio (4,4 veces), argumentó el experto al defender que "el ordenamiento salió mal".

No existiendo resultados positivos, el "ordenamiento" parece transitar hacia un programa antinflacionario basado en la controvertible capacidad de la planificación centralizada para crear eficiencia empresarial, y en una visión asistencialista del alivio de la pobreza, sostuvo.

Monreal criticó además el encarecimiento de la vida en un país que atraviesa una de sus peores crisis económicas en años y que perdió el 13 % de su Producto Interior Bruto (PIB) entre 2020 y septiembre de 2021.

Hablar de que se han "polarizado los ingresos", a juicio de Monreal, "una manera piadosa de decir que el "ordenamiento" ha incrementado la desigualdad".