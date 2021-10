Contratos de 100.000 dólares para solucionar la escasez de camioneros en EE.UU.

Fotografía de un camión frente a pilas de contenedores el 13 de octubre de 2021 en un puerto de Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/Etienne Laurent

Los Ángeles (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Salarios de 100.000 dólares al año y un bonus solo por firmar el contrato son ahora habituales en las ofertas de trabajo para camioneros en Estados Unidos, una pieza considerada clave para solucionar los grandes problemas de suministro en el país norteamericano.

La industria del transporte en EE.UU. ha respondido así a la escasez de camioneros en lugares como Los Ángeles o Long Beach, ciudades portuarias en California que han visto cómo sus muelles se han llenado de mercancías ante la falta de trabajadores para descargar y mover los productos.

Este colapso ha provocado a su vez que aparezcan también suculentas ofertas de seis cifras en otros lugares con puerto, como San Francisco (California), Houston (Texas), Miami (Florida) o Nueva York, que reciben ahora más importaciones en sus muelles y necesitan manos para transportarlas.

En total, la Asociación Estadounidense de Camiones (ATA, en sus siglas en inglés) calcula que la industria enfrenta actualmente una escasez de aproximadamente 80.000 camioneros, según un informe facilitado a Efe por esa organización.

¿POR QUÉ HAY FALTA DE CAMIONEROS?

A esta situación se ha llegado por varios motivos, empezando por la falta de actividad para los camioneros que trabajaban descargando puertos y que se quedaron sin trabajo cuando la economía se paralizaba totalmente por la pandemia, según el director de la facultad del Centro de Gestión Global de la Universidad de California en Los Ángeles, el profesor Christopher Tang.

"Esos conductores cambiaron de profesiones entonces porque no tenían trabajo y ahora que la economía se está reactivando y las importaciones han crecido, no tenemos suficientes transportistas", explicó en una entrevista con Efe Tang, autor del libro "Gestión del riesgo de la cadena de suministro".

Además, el experto destacó que las escuelas de conducción de este tipo de camiones estuvieron cerradas durante gran parte del inicio de la pandemia, ocasionando también la ausencia de nuevos conductores, un problema que persiste en la actualidad.

En este contexto, Tang señaló que las compañías de la industria del transporte se han visto obligadas a generar incentivos monetarios y de condiciones laborales, como mejora de vacaciones, seguros y horarios, para atraer a antiguos y nuevos camioneros.

OFERTAS SUCULENTAS DE SEIS CIFRAS

Empresas como McLane Southern California, en Los Ángeles, Distributor Sysco, en Miami, o Texas Transeastern, en Houston, entre otras, ofrecen en sus sitios web salarios de más de 100.000 dólares y bonus de entre 10.000 y 20.000 dólares en el momento de la firma.

Además, estas ofertas prometen a sus potenciales trabajadores que "dormirán casi todos los días en su casa", tendrán un plan de pensiones atractivo y conducirán camiones nuevos.

Otra compañía, U.S. Xpress, con sede en Chattanooga (Tennessee), asegura que es la que ofrece un mejor pago a conductores de todo EE.UU.: 200.000 dólares al año y 30.000 de bonus al rubricar el contrato.

Estas cifras suponen un incremento de por lo menos el 50 % en los salarios de transportistas en EE.UU. en el último año, según datos del portal de ofertas Indeed.

"Es muy buen momento para ser camionero y hay que aprovecharlo", comentó a Efe el camionero y director de operaciones de la empresa de transporte de carga Atlas Marine, Gio Marz.

LOS SINDICATOS APRIETAN

Detrás de estos llamativos aumentos se esconden décadas de salarios bajos y condiciones laborales injustas, de acuerdo con Adán Álvarez portavoz en los puertos de Los Ángeles y Long Beach del sindicato Teamsters, que representa 1,4 millones de trabajadores en EE.UU. de la industria del transporte y almacenes.

Porque hasta la pandemia, las jornadas laborales casi nunca bajaban de doce horas, los sueldos eran bajos y sin incentivos ni bonus y las rutas hacían casi imposible que los conductores pasaran más tiempo en sus hogares.

"La escasez de conductores demuestra que estos trabajadores deben ser tratados con decencia y respeto y ganar salarios que les permitan tener una vida digna para ellos y sus familias", valoró Álvarez en declaraciones a Efe.

Alex Segura Lozano