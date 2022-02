Chile.- El Senado chileno no logra acuerdo sobre cuarto retiro anticipado de fondos de pensiones y dilata su tramitación

10-03-2020 Senado de Chile POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL AGENCIA UNO / PABLO OVALLE ISASMENDI



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



El Comité Parlamentario del Senado de Chile no ha logrado alcanzar este viernes un acuerdo respecto a la cuarta retirada anticipada de los fondos de pensiones, por lo que no se ha incluido en el orden de votación para la próxima semana, dilatando el proceso y poniendo en duda que se pueda aprobar antes de las elecciones del 21 de noviembre.



Tras haberse aprobado por la comisión de Constitución de la Cámara Alta esta misma semana, el proyecto debe discutirse en el pleno del Senado y debe programarse una votación. No obstante, las votaciones para la semana que viene incluyen iniciativas como el derecho de filiación de parejas del mismo sexo, pero no el retiro de fondos de pensiones.



De cara a lograr que el proyecto pueda ser debatido y aprobado antes de las presidenciales convocadas para fines de noviembre, los miembros del comité volverán a abordar el asunto el próximo martes, informa Radio Bío Bío.



Fuentes parlamentarias han apuntado a que en la discusión de este viernes habrían sido miembros de la oposición los que no se habrían puesto de acuerdo para incluir el proyecto en la agenda de votación debido a que durante la próxima semana dos de los senadores a favor de la iniciativa estarían en el extranjero.



El proyecto contempla el retiro anticipado del 10 por ciento de los fondos provisionales del sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el sistema de pensiones privado del país, por parte de los ciudadanos, una medida puesta en marcha en el marco de la crisis causada por la pandemia. Se trata de la cuarta vez que se haría un retiro de los fondos de estas características.