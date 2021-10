Chile alcanza la mayor cantidad de casos activos de covid-19 en tres meses

Personas caminan por una calle en Santiago (Chile), en una fotografía de archivo. EFE/Elvis González

Santiago de Chile, 29 oct (EFE).- Las autoridades sanitarias chilenas informaron este viernes la detección de 2.379 nuevos contagios de covid-19, alcanzando un total de 11.113 personas en etapa activa de la enfermedad, cifra a la que no se llegaba desde mediados de julio.

Chile, que estuvo durante meses con la pandemia controlada, atraviesa un repunte de infecciones que en las últimas dos semanas tuvo un incremento del 85 %, según el Ministerio de Salud (Minsal).

Para tratar de frenar los contagios, las autoridades redujeron los aforos en la Región Metropolitana, territorio que concentra la mayor cantidad de alzas y que alberga la capital, donde habitan más de 7 millones de personas.

En la misma línea, desde el Minsal han enfatizado que la pandemia "no ha terminado" y deben mantenerse las medidas de cuidado para no retroceder a los niveles de contagio registrados a mediados de año en plena segunda ola.

"En el último mes y medio hemos observado un aumento sostenido del número de pacientes contagiados por coronavirus, resultado de la disminución de las restricciones, del aumento de movilidad y principalmente porque no se cumplen las medidas sanitarias básicas", señaló la víspera el jefe de la cartera, Enrique Paris.

La positividad a nivel nacional también aumentó al 3,2 %, la tasa más alta de los últimos tres meses.

A la fecha hay, 450 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, y se reportaron 10 fallecidos producto del SARS-CoV-2, alcanzando un total de 37.729 decesos desde el inicio de la emergencia sanitaria.

Chile ha desplegado una de las estrategias de vacunación más exitosas del mundo, con el 89,8 % de la población objetivo (15,2 de los 19 millones de habitantes) con dos dosis, en su mayoría con la vacuna china Sinovac, pero también Pfizer, AstraZeneca y CanSino.

En paralelo se han administrado 5 millones de dosis de refuerzo y el 79 % de los menores entre 6 y 17 años ya tienen su primera dosis de la vacuna.

Las fronteras, que permanecieron cerradas para viajeros durante seis meses, se abrieron el pasado 1 de octubre, aunque solo para turistas vacunados.