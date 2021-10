Bolsonaro no va a la COP 26 porque "todo el mundo le tiraría piedras"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el vicepresidente Hamilton Mourao (i) participan, el 24 de octubre de 2021, en el lanzamiento del Programa Nacional de Crecimiento Verde, en el Palacio de Planalto en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves

Brasilia, 29 oct (EFE).- El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, no asistirá a la cumbre del clima de la ONU (COP 26) porque "todo el mundo le tiraría piedras", declaró este viernes el vicepresidente Hamilton Mourao.

"El presidente Bolsonaro sufre una serie de críticas. Entonces, no va a ir a un lugar en el que todo el mundo le tiraría piedras. Allá estará un equipo robusto con capacidad de llevar adelante una estrategia de negociación", dijo a periodistas Mourao, responsable de un consejo intergubernamental para el cuidado de la Amazonía.

La deforestación y los incendios que en los últimos tres años han devastado parte del mayor pulmón vegetal del planeta han generado duras críticas en buena parte de la comunidad internacional, que achaca esos fenómenos a las agresivas políticas de desarrollo impuestas por Bolsonaro en la región amazónica.

Según datos divulgados esta misma semana por una organización ecologista, las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron un 9,5 % el año pasado en Brasil impulsadas precisamente por el efecto de la deforestación amazónica y alcanzaron su mayor nivel en los últimos 14 años.

"Brasil logró la hazaña de ser quizás el único emisor importante que aumentó la contaminación en el primer año de la pandemia. Los datos confirman que los destructores de la selva, impulsados por la política antiambiental de Jair Bolsonaro, no se quedaron trabajando en casa", aseguró Marcio Astrini, del Observatorio del Clima.

Mourao, sin comentar esos datos, atribuyó las críticas a las políticas de Bolsonaro a que "la mayoría de las personas que tiene una conciencia ambiental es de izquierda" y el Gobierno brasileño "es de derecha".

De ese modo, según el vicepresidente, "hay una crítica política embutida en eso" y además "está la cuestión económica, que siempre busca una barrera en relación a la pujante agricultura" de Brasil.

Bolsonaro llegó este viernes a Roma para asistir a la Cumbre del G20, pero a diferencia de otros líderes de ese grupo, no viajará a Glasgow para la COP 26 y permanecerá en Italia hasta el martes.

Esta semana, el líder de la ultraderecha brasileña atribuyó su decisión de no asistir a la COP 26 a una "estrategia de Gobierno" y aseguró que Brasil estará "muy bien representado" por su ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, quien encabezará la delegación.