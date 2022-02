Birmania.- Los militares condenan a 20 años de cárcel por traición a uno de los aliados más cercanos a Aung San Suu Kyi

U Win Htein, de 80 años de edad, primer líder político condenado a prisión desde el golpe de Estado en Birmania



MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de la junta militar de Birmania ha condenado a 20 de prisión por cargos de "alta traición" a U Win Htein, considerado como uno de los aliados más próximos a Aung San Suu Kyi, activista y líder del partido de la Liga Nacional para la Democracia (LND), cuyo gobierno fue depuesto en un golpe de Estado militar efectuado el 1 de febrero de este año.



El condenado, de 80 años de edad y aquejado de graves problemas de salud, fue detenido tres días después del asalto de los militares al poder. Según los medios locales, sufre de hipertensión y diabetes, así como enfermedades cardíacas y tiroideas, y tiene que desplazarse en silla de ruedas.



La Fiscalía le ha acusado de publicar, en las horas inmediatamente posteriores al golpe de Estado, un vídeo y una carta al público en la que denunció el asalto militar como "un retorno al punto cero", según explicó en su momento su abogada, Min Min Soe, al portal de noticias birmano 'The Irrawaddy'.



La prisión no será un entorno desconocido para el político, quien ya fue encarcelado por los militares 1989 a 1995, y de 1996 a 2008, cuando fue liberado y vuelto a arrestar en 24 horas y enviado de regreso a prisión hasta 2010. En total se ha pasado casi la mitad de los últimos 40 años en la cárcel.



En un comunicado recogido por Channel News Asia, la familia de Win Thein --miembro desde la fundación del partido, y ocasional portavoz--, ha considerado la sentencia como "indignante y ridícula". "No es una sorpresa pero nos parece muy triste. Tenemos que hacer responsables a quienes han llevado a cabo esta injusticia. ¡Aguantad, gente! ¡Vamos a ganar!", han manifestado sus allegados.



Desde el golpe militar el país ha sufrido un repunte de la violencia. Varias ONG estiman que más de 1.000 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad en las protestas contra la junta.



Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, testificó el miércoles por vez primera ante el tribunal, acusada como está de haber cometido una decena de delitos, entre los que se encuentran la violación de las leyes de comercio exterior, la vulneración de las medidas contra el coronavirus, actos de corrupción e incitación a la sedición.