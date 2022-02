Arabia Saudí/Líbano.- Arabia Saudí pide al embajador de Líbano que abandone el país en 48 horas

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)



Arabia Saudí ha pedido este viernes al embajador de Líbano, Fawzi Kabara, que abandone el país en un plazo de 48 horas, dos días después de que lo convocara tras hacerse viral en redes sociales unas declaraciones del actual ministro de Información libanés, George Kordahi, cuando aún no ocupaba el Ministerio, en las que defiende a los rebeldes huthis de Yemen.



Riad ha justificado que se trata de una medida "necesaria" para "proteger la seguridad del país", mientras que también ha anunciado la decisión de detener todas las exportaciones libanesas.



Además, se tomarán una batería de medidas en relación con el caso, según ha informado la agencia estatal de noticias, SPA, que informa de que las autoridades han prohibido a los ciudadanos saudíes que viajen a Líbano.



No obstante, el Gobierno saudí ha mostrado su apoyo a los libaneses que viven en el país, a quien considera "parte del tejido" y a quien no relaciona con las declaraciones emitidas por el ministro.



En una entrevista a principios de agosto, más de un mes antes de su nombramiento, Kordahi apuntó que los huthis "se están defendiendo" del conflicto armado en Yemen, y se preguntó si estaban atacando a alguien.



Desde Riad también se entregó una nota oficial al embajador de Líbano en la que se expresaba el malestar por unas declaraciones que consideran "ofensivas" para los esfuerzos de la coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo del Gobierno internacionalmente reconocido en Yemen.