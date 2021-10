Aprovecha nuestros consejos sobre las 10 películas preferidos de Netflix en España

Sácale el jugo a tu tiempo de ocio. En vez de desperdiciarlo en la búsqueda de las mejores pelis, usa las herramientas que te da esta plataforma de streaming.

Netflix posee una lista con lo mejor de su oferta cinematográfica, donde se ordenan según la predilección de los usuarios. Lo más interesante es que este ranking se actualiza en tiempo real. En vez de malgastar tu tiempo, aprovecha tus minutos previos en hacerte algo para picar.

Seguro que muchas de ellas ya las has visto, pero habrá otras que te pueden interesar, ¡así que ya ponte a ello! Estas son las 10 pelis más buscadas en España:

1. Hipnótico

Una joven que busca la superación personal pide ayuda a un prestigioso hipnotizador, con el que se somete a varias sesiones muy intensas. Las consecuencias serán aterradoras.

2. Fauces de la noche

Un joven conductor recoge a dos mujeres misteriosas para una noche de fiesta. Pero cuando sus pasajeros revelan su verdadera naturaleza, debe luchar para mantenerse con vida.

3. Calle de la Humanidad, 8

Siete familias viven en el edificio de apartamentos parisino en el número 8 de la Rue de l’Humanite y no escaparon al campo cuando llegó el coronavirus. Tres meses de vida bajo llave revelarán lo mejor y lo peor de estos vecinos.

4. La batalla olvidada

Noviembre de 1944. En la isla inundada de Walcheren, Zelanda, miles de soldados aliados luchan contra el ejército alemán. Tres vidas jóvenes están inextricablemente conectadas. Un niño holandés que lucha por los alemanes, un piloto de planeador inglés y una niña de Zelanda conectada a la resistencia contra su voluntad, se ven obligados a tomar decisiones cruciales que afectan tanto su propia libertad como la libertad de los demás.

5. Nadie duerme en el bosque esta noche 2

Adaś es un joven policía solitario e infeliz de un pequeño pueblo de Podlasie. Ignorado por sus colegas y por la bella y muy segura de sí misma Wanessa, el tímido muchacho busca su lugar en el mundo. En la secuela también conoceremos el destino de Zosia, que mostrará una cara completamente nueva y sorprendente. La película es una historia perversa, irónica, grotesca y sangrienta sobre la búsqueda del amor y el descubrimiento de uno mismo en un mundo que nos divide más que nos une. Es una película de miedo que pondrá patas arriba las reglas del género esta vez.

6. Mujercitas

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas adolescentes que se embarcan en unas vacaciones con su madre, pero sin su padre, un evangelista itinerante. A medida que atraviesan el estado de Massachusetts, sumido en plena Guerra Civil, descubren el amor y la importancia de los lazos familiares.

7. Canción de amor

Una cantante de country en dificultades conoce, por casualidad, a un letrista en busca de inspiración. Entonces deciden trabajar juntos y la colaboración resulta en una exitosa canción, pero los sentimientos acaban por complicar su relación de trabajo.

8. Jumanji: siguiente nivel

En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

9. El viaje

A Lars (Aksel Hennie) y Lisa (Noomi Rapace) se les acabó el amor que los unió en un principio. Ahora luchan por mantener su matrimonio y sus ambiciones. La carrera de Lars como director de cine se ha estancado en las telenovelas y Lisa, actriz, no ha conseguido ningún papel desde hace años. Lars se siente ignorado y pasa por dificultades económicas. Lisa cree que Lars es un cobarde egocéntrico que se ha echado a perder. Nada en sus vidas ha acabado como pensaban; mucho menos su matrimonio. Es por eso por lo que un viaje de fin de semana a una cabaña familiar en el bosque parece brindarles una oportunidad para.. deshacerse del otro para siempre.

10. In for a Murder

Cuando Magda, ama de casa y entusiasta lectora de crímenes, descubre el cadáver de una mujer asesinada en el parque, su instinto forense se despierta. Porque un pequeño detalle no te dejará ir. La muerta lleva una cadena que se parece exactamente a la de su mejor amiga Weronika, que desapareció hace muchos años. ¿Ambos casos están relacionados? El viejo amigo de Magda, el policía investigador Jacek Sikora, no quiere saber nada al respecto y también está convencido de que el nuevo caso se ha resuelto rápidamente. Pero Magda no la suelta y pronto se encuentra en medio de un nido de avispas rodeada de políticos corruptos y los secretos más oscuros de algunos de los residentes de su pequeña ciudad.

¿Sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta de producciones cinematográficas? ¡Netflix, por supuesto! ¿Conoces cuáles pelis famosas tiene disponibles para ti?

La intención de Netflix es que los usuarios reconozcan sus filmes más populares. Así, podrán hacerse una idea de las que más se adaptan a sus gustos, para recomendarlos a sus familiares y amigos. ¿Qué clásicos estarán disponibles próximamente? Lo único seguro es que la lista no para de crecer.

Mientras tanto, te podemos adelantar que estas son las 10 pelis más famosas que tenemos.