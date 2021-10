Anabel Medina: "Veo a las chicas entrenando muy duro y muy motivadas"

La capitana de la selección española de tenis, Anabel Medina, en una imagen de archivo. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 29 oct (EFE).- Anabel Medina, capitana de la selección española femenina de tenis, en una entrevista concedida a EFE, declaró que ve a las jugadoras que participarán en la 'Copa Billie Jean King' "entrenando muy duro y muy motivadas", y aseguró que "están teniendo muy buenas sensaciones".

El próximo 1 de noviembre dará comienzo en Praga (República Checa), la Billie Jean King Cup, antes conocida como Copa Federación. Medina contará con un equipo de cinco tenistas, encabezado por Carla Suárez, en el que finalmente no estarán Paula Badosa ni Garbiñe Muguruza por incompatibilidad en el calendario.

Para suplir las bajas de Badosa y Muguruza, la capitana llamó a la debutante Rebeka Masarova y a Aliona Bolsova. Completan el combinado Sara Sorribes y la también debutante Nuria Parrizas.

En la entrevista, Medina repasa el momento actual de las jugadoras seleccionadas y comenta las sensaciones y aspiraciones de esta selección, entre otros asuntos.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las sensaciones una vez instaladas en Praga y habiendo completado dos sesiones de entrenamiento?

RESPUESTA: Las sensaciones son muy buenas, hemos tenido un par de días de adaptación. Es una superficie que ya conocemos, todas las competiciones en pista cubierta son sobre esta madera que hace el efecto de pista dura y la verdad que no está muy rápida, por lo que se puede jugar bien

Veo a las chicas entrenando duro y muy motivadas. La verdad es que están teniendo muy buenas sensaciones.

P: España está encuadrada en el Grupo C junto a Eslovaquia y Estados Unidos, ¿es España favorita para pasar de ronda? ¿a qué puede aspirar este equipo?

R: En nuestro grupo creo que no hay ningún equipo favorito, todos estamos muy igualados. Este formato es diferente, nos cambia todas las reglas del juego y hay que estar muy concentradas.

Es importante que nos centremos en la fase de grupos, son eliminatorias difíciles. Habrá que ver que países pasan y a partir de ahí ver que pasa, pero lo importante ahora es centrarse en la fase de grupos y trabajar en ello.

P: ¿Cómo afronta la selección las bajas de Badosa y Muguruza?

R: Lo afrontamos mirando hacia delante. Es cierto que tanto Garbiñe como Paula son dos grandes jugadoras y que dentro del equipo eran figuras importantes, pero una vez supe que no iban a estar con nosotras empezamos a trabajar en mirar hacia delante.

Lo bueno que tiene España es que tiene grandísimas jugadoras. Estamos aquí con muchas ganas, queriendo hacer las cosas muy bien y trabajando muy duro. Estoy muy agradecida a las jugadoras que han estado en anteriores eliminatorias -y nos han permitido poder llegar a las finales del Campeonato del Mundo- y a las jugadoras que tengo ahora. creo que lo estamos enfocando de una manera muy positiva.

P: La edad de las tenistas (22, 23, 25, 30 y 33) hace que el combinado reúna una buena mezcla de juventud y veteranía, ¿puede ser una de las claves para el buen funcionamiento del equipo?

R: Es cierto que hay jugadores muy jóvenes y algunas veteranas. Yo creo que eso hace que haya una base muy buena, con la fuerza de la juventud y la experiencia de las más veteranas.

Por eso para mí también era muy importante que Carla Suárez estuviera en el equipo, porque considero que es una figura importante, tanto por su nivel tenístico como su experiencia. Además, genera un buen ambiente dentro del equipo y eso hace que a la hora de rendir estén todas mucho más preparadas y que esto sea una piña.

P: Suárez encabeza la lista de las seleccionadas y esta será su última participación con España, ¿qué significa poder contar con ella en el torneo?

R: Para mí era muy importante que Carla estuviera en el equipo. De hecho, sabiendo que tenía en mente retirarse después del US Open, fue de las primeras con las que hablé respecto al tema de estar en el equipo. Quería que lo supiese cuanto antes para que estuviese preparada y para que, si quería jugar, se mantuviese en forma.

Es una jugadora con mucha experiencia, que ha dado mucho al equipo español y que le encanta jugar esta competición, además de que puede aportar mucho al equipo.

P: Debuta Masarova, que llega tras un gran año en el que consiguió la clasificación para el US Open, ¿cómo valora la llegada de nuevas generaciones al equipo?

R: Creo que es muy bueno. Ojalá tuviera en todas las eliminatorias los problemas que tengo para elegir a las jugadoras, porque hay tanto nivel que tengo muchas dudas de qué jugadoras escoger.

En el caso de Rebeka es una jugadora que vengo siguiendo todo el año y de la que ya había escuchado de ella hace un tiempo, aunque es cierto que pasó por problemas físicos con su rodilla. Este año ha hecho un trabajo espectacular, es una jugadora con un tenis muy actual, una embergadura muy grande, un gran servicio y muy trabajadora. Estoy segura de que estará en muchas eliminatorias representando a España.

Ha mostrado una predisposición muy buena y creo que este tipo de incorporaciones son muy buenas y le dan mucha frescura, calidad y nivel al equipo.

P: Nuria Parrizas y Sara Sorribes son tenistas de contrastada experiencia y juego, ¿tendrán que asumir ahora más galones dentro del equipo?

R:Sara ya está muy acostumbrada a este tipo de situaciones. Es cierto que Nuria es debutante, pero ha demostrado que esa edad (30) le da una madurez para afrontar situaciones difíciles. Además, ha terminado la temporada en el top-60.

Están las dos preparadas para afrontar la competición, para hacerlo muy bien y para poner las cosas difíciles a todos los rivales porque tienen experiencia, ganas y el nivel para hacerlo.

P: También ha viajado con la expedición Jessica Bouzas, de 19 años, en calidad de sparring, ¿estamos ante una nueva gran promesa del tenis femenino? ¿qué puede aportar Jessica a este equipo?

R:Jessica lleva un año muy bueno, ha acabado entre las 350 mejores del mundo. Es una jugadora que desde la Real Federación Española de Tenis se le está apoyando, porque consideramos que tiene buen nivel y tiene las características y las cualidades para ser una buena jugadora.

Tiene un carácter muy bueno y se le quiere mucho. Aporta mucha juventud y frescura. Enseguida hace bromas con todas, además de que trabaja muy bien y tiene un nivel bueno para hacer la función de sparring.

Creo que es una jugadora que en el futuro puede formar parte del equipo.

España debutará el próximo 1 de noviembre a partir de las 17.00 (hora peninsular) frente a Eslovaquia en la pista central de Praga. El miércoles se medirá ante las americanas en busca de un billete a las semifinales.