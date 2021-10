Amazon posee 20% de fabricante de vehículos eléctricos Rivian

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. posee una participación del 20% en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive Inc., la startup a la que realizó un pedido de 100.000 camionetas de reparto a batería, según reveló el viernes el gigante del comercio electrónico en una declaración de valores.

Al 30 de septiembre, Amazon tenía inversiones de capital “incluidas las acciones preferentes de Rivian Automotive, Inc. que representan una participación de aproximadamente el 20%”, con un valor en libros de US$3.800 millones, frente a los US$2.700 millones a fines de 2020, informó Amazon en la presentación.

Rivian, con sede en Irvine, California, había revelado en una declaración anteriormente este año que Amazon había invertido más de US$1.300 millones en el fabricante de automóviles y tenía casi 150 millones de acciones preferentes. Sin embargo, se eliminó el poder de voto de Amazon como porcentaje.

Un representante de Rivian declinó formular comentarios.

Peter Krawiec, vicepresidente sénior de desarrollo corporativo y de negocios mundiales de Amazon, forma parte del directorio de Rivian. El pedido de furgonetas eléctricas de reparto de la compañía con sede en Seattle se extiende hasta el final de la década, y las primeras 10.000 unidades se entregarán antes de fines del próximo año.

Otros inversionistas son Ford Motor Co., que ha invertido más de US$820 millones en Rivian y tiene una participación superior al 5%. Ford dejó su puesto en el directorio de Rivian a principios de este mes.

