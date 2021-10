Air France-KLM perdió 3.161 millones hasta septiembre, pero mejoró en verano

Un avión de Air France, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

París, 29 oct (EFE).- Air France-KLM tuvo 3.161 millones de euros de pérdidas en los nueve primeros meses del año, lo que significa casi 3.000 millones menos que en el mismo periodo del año anterior y sus cifras mejoraron notablemente en el tercer trimestre, con un resultado operativo positivo.

Los 132 millones positivos de resultado de explotación entre julio y septiembre, los primeros en un trimestre desde que comenzara la crisis de la covid, se deben en una parte significativa al buen comportamiento de su filial de bajo coste Transavia, que supo aprovechar la temporada turística estival en Europa.

El grupo aéreo franco-holandés, al presentar este viernes las cuentas del tercer trimestre, explicó en un comunicado que Transavia funcionó a un 85 % de su actividad precrisis y consiguió un resultado de explotación de 105 millones de euros con un margen del 20,2 %, no muy alejado del 26 % que había conseguido en el tercer trimestre de 2019.

Transavia transportó a 4.246.000 pasajeros entre julio y septiembre, lo que significa un 110,8 % más que en ese mismo periodo de 2020, con una tasa de ocupación de los aviones del 78,3 %.

Más allá del caso aislado de la filial de bajo coste, 16,94 millones de pasajeros utilizaron los aviones de Air France-KLM en el tercer trimestre, lo que significa una progresión interanual del 92,6 %.

En los nueve primeros meses de 2021, el número de viajeros creció en ritmo interanual un 2,3 % hasta 28,79 millones.

Las marcas Air France y KLM ofrecieron un 20,3 % más de capacidad de transporte de carga en sus aviones en el tercer trimestre, pese a lo cual siguió siendo un 20 % inferior al del mismo trimestre de 2019.

A fecha del 30 de septiembre, Air France-KLM acumulaba una deuda de 8.121 millones de euros, 2.928 millones más que un año antes.

La compañía franco-holandesa prevé ofrecer en el cuarto trimestre una capacidad, en términos de plazas en sus aviones, que se situará entre el 70 y el 75 % del nivel de ese mismo periodo de 2019.

A causa de la incertidumbre que sigue pesando sobre la situación, en particular sobre la posibilidad de reanudar la actividad con la mayor parte de los países asiáticos, no quiso dar ninguna indicación para 2022.

Air France-KLM confía en conseguir un resultado bruto operativo positivo en el cuarto trimestre y "ligeramente positivo" en el conjunto del año.