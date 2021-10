21-24. Packers, con Rodgers y gran defensa, quitan invicto a Cardinals

Fotografía de archivo del mariscal de campo Aaron Rodgers. EFE/EPA/TANNEN MAURY

Glendale (Arizona, EE.UU.), 28 oct (EFE).- El mariscal de campo Aaron Rodgers lanzó dos pases de touchdown al receptor abierto Randall Cobb y los Green Bay Packers derrotaron este jueves a domicilio 21-24 a los invictos Arizona Cardinals luego de una sorprendente interceptación tardía al pasador estelar Kyler Murray.

Parecía que los Cardinals iban a remontar para ganar su octavo partido consecutivo, pero Murray lanzó una interceptación en segunda y gol con 12 segundos por jugarse del partido adelantado de los jueves de la Octava Semana de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

El receptor abierto A.J. Green no esperaba que el pase se cruzara en su camino, nunca se dio la vuelta y el esquinero Rasul Douglas de Green Bay estaba allí para agarrar el balón en la esquina de la zona de anotación.

Fue una gran noche para algunos jugadores menos conocidos de los Packers. Douglas fue agregado al roster activo hace apenas tres semanas cuando el equipo necesitaba ayuda en la secundaria. Estuvo en el equipo de práctica de los Cardinals a principios de la temporada.

La noche decisiva de Cobb fue muy necesaria ya que Green Bay jugaba sin sus dos mejores receptores. Davante Adams y Allen Lazard fueron puestos en la lista de reserva / Covid-19 a principios de semana.

Pero Cobb, de 31 años, respondió con dos touchdowns que fueron dos atrapadas difíciles en el tráfico.

Su recepción de touchdown de 6 yardas en la primera jugada del último cuarto puso a los Packers arriba 14-24. Cobb fue una vez uno de los mejores receptores de la NFL, llegando al Pro Bowl en 2014 con 1.287 yardas recibiendo y 14 touchdowns, pero se ha asentado en un papel más secundario al final de su carrera.

Solo atrapó tres pases el jueves, pero fueron importantes.

Los Cardinals estuvieron perdidos durante la mayor parte de la noche, pero se recuperaron para acercarse 21-24 en el segundo acarreo de touchdown de James Conner de la noche con 10:45 por jugarse en el cuarto.

Arizona luego tuvo una posición de goal line crucial al final del cuarto, coronado por el liniero Devon Kennard que golpeó el pase de Rodgers en el cuarto intento, dándoles la pelota de regreso en la yarda 1 y la oportunidad de ir 99 yardas para la victoria y casi lo lograron.

Green Bay (7-1) ha ganado siete juegos consecutivos después de perder el primer partido de la temporada. Arizona (7-1) estaba tratando de establecer un récord de franquicia por la racha ganadora más larga para comenzar una temporada, pero en cambio empató la marca establecida en 1974.

Fue un enfrentamiento entre dos de los mejores mariscales de campo de la liga, pero ambos se vieron obstaculizados al principio por la falta de receptores sanos. El ritmo ofensivo se aceleró en la segunda mitad.

La ofensiva de Green Bay fue un poco más conservadora sin Adams y Lazard. El principal receptor de Arizona, DeAndre Hopkins, atrapó 55 yardas en el primer cuarto, pero se lastimó el tendón de la corva en la jugada y no jugó durante una gran parte del partido.

Los Packers aprovecharon un par de errores de los Cardinals para tomar una ventaja de 7-17 a principios del tercer cuarto.

Los Packers tomaron una ventaja de 7-10 en el medio tiempo después de que el novato de los Cardinals, Rondale Moore, manejó mal una patada de despeje en territorio de Arizona. Los árbitros inicialmente dictaminaron que el novato no tocó el balón, pero la decisión fue anulada cuando la repetición mostró que el balón golpeó el dedo de Moore.

Eso le dio a Green Bay la pelota en la yarda 3 de Arizona. Los Packers tuvieron que conformarse con un gol de campo de 21 yardas de Mason Crosby, pero aun así les dio la ventaja.

Al comienzo del tercer cuarto, Murray lanzó un pase que fue desviado por Moore a las manos de Henry Black de Green Bay en el Arizona 14. Cinco jugadas después, Rodgers encontró a Cobb en la esquina de la zona de anotación para un touchdown y una ventaja de 17-7. .

Murray terminó con 274 yardas aéreas y dos interceptaciones sin envíos de anotación.

Los Cardinals estaban jugando su primer partido sin el ala defensiva J.J. Watt, quien, según los informes, necesita una cirugía de hombro que podría poner fin a su temporada.

Watt sufrió la lesión en el partido de la semana pasada contra los Texans, su exequipo, aunque no hubo indicios de que hubiera un problema después del juego. El tres veces Jugador Defensivo del Año de la NFL tiene 16 tacleadas y una captura esta temporada.