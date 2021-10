122-91. Jazz exhiben poder ofensivo y arrollan a Rockets; Garuba, 4 rebotes

Fotografía de archivo del alero croata Bojan Bogdanovic (c). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Houston (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El alero croata Bojan Bogdanovic anotó 19 puntos y siete jugadores de los Jazz de Utah tuvieron números de dos dígitos en el partido que este jueves ganaron por paliza de 122-91 a los jóvenes Houston Rockets.

El triunfo permitió al equipo de Utah ponerse con marca perfecta de 4-0 al comienzo de la nueva temporada, algo que no habían conseguido desde la del 2006-07.

Junto a Bogdanovic, el pívot francés Rudy Gobert, el escolta Donovan Mitchell, el alero Eric Paschall, el pívot Hassan Whiteside, el base Jordan Clarkson y el alero Joe Ingles también tuvieron números de dos dígitos.

El pívot Christian Wood lideró a Houston con 16 puntos y el alero novato Jalen Green tuvo 13 tantos, pero solo tres canastas en 16 tiros.

Green Falló sus ocho intentos de triples. Otro novato de los Rockets, el pívot turco Alperen Sengun, anotó 14 puntos.

Mientras que el también primer año, el ala-pívot español Usman Garuba, jugó 10 minutos, su mayor tiempo en la cancha desde que comenzó la nueva temporada, y se fue sin puntos después de fallar los dos tiros que hizo a canasta, que fueron ambos intentos de triples.

Pero el exjugador del Real Madrid mostró su clase dentro de la pintura y aportó cuatro rebotes, incluidos tres defensivos, dio tres asistencia, puso un tapón y perdió un balón.

Los Rockets no tuvieron su mejor inspiración en los tiros desde fuera del perímetro al anotar solo 9 de 44 intentos para un 21 por ciento de acierto comparados a los 16 de 46 (35%) de los Jazz.

Ingles con 4 de 9 intentos fue el líder de los Jazz en esa faceta del juego.

Utah era dueño del perímetro, pero también tenía ventaja en el interior, superando a Houston 46-40 en la pintura y en rebotes (58-41).

Gobert, quien ingresó al juego como el líder en rebotes de la liga con 19,0 por partido, lideró a Utah con 14 en solo 28 minutos de acción.

Los Jazz tienen ventaja parcial de 40-61 cuando se llegó al descanso y estuvieron hasta 36 puntos arriba en el marcador.

Utah ha ganado cinco de los últimos seis encuentros contra Houston.

El escolta de Houston Kevin Porter Jr. sufrió un esguince de tobillo izquierdo en el segundo cuarto y no jugó en la segunda mitad. Porter sumó cinco puntos y dos asistencias en 19 minutos.