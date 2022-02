Venezuela.- Felipe González asegura que Maduro "falseó" la situación en las elecciones y "buscó" al opositor al que "iba a vencer"

22-10-2021 El expresidente del Gobierno, Felipe González, interviene en el coloquio: "Es el momento de Extremadura, España y Europa: respuestas desde la socialdemocracia", en el 13 Congreso Regional del PSOE, a 22 de octubre de 2021, en Mérida, Badajoz, Extremadura, (España). En este acto, el PSOE extremeño aborda cuestiones como la sostenibilidad, el ecologismo, el reto demográfico, una administración moderna, el feminismo o un nuevo modelo de partido, con el objetivo de trabajar para dar "estabilidad y seguridad" a la comunidad y a la ciudadanía. POLITICA Andrés Rodríguez - Europa Press



El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "falseó" la situación que acontecía en Venezuela en las últimas elecciones presidenciales y que incluso "se buscó al opositor al que iba a vencer".



Así se ha expresado González durante su intervención en la sesión especial 'Democracia en Español', en el marco del Diálogo Anual de Políticas 'Rethinking Democracy', organizado por el Club de Madrid, en el que ha instado a fomentar la democracia en América Latina.



"En las últimas (elecciones) en Venezuela que declararon las presidenciales no legítimas, Maduro falseó la situación de tal manera que incluso se buscó al opositor al que iba a vencer y hubo alguien que se presentó, digamos, de taparrabos de las vergüenzas del sistema", ha subrayado.



A su juicio, en América Latina se ha producido una "regresión dramática" ya que, en algunos países, entre los que ha incluido de forma velada a Venezuela, "se instala en el poder alguien liquidando las instituciones faltando el respeto al Estado de Derecho".



En este punto, ha recalcado que está habiendo una "oleada de eso que se convierte en tentaciones tiránicas, de controlarlo todo" y que esa corriente se ha producido porque "se dice que la gente cree que la democracia ha fracasado". "Yo creo que la gente quiere más democracia. ¿Hay decepción por la democracia? No. Hay decepción por el resultado de la gobernanza de los gobiernos", ha zanjado.



Asimismo, y pese a ensalzar durante toda su intervención los valores democráticos, ha asegurado que "la democracia no garantiza el buen gobierno. Solo garantiza, que no es poco, echar al gobierno que no nos gusta", ha manifestado.