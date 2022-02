Taiwán.- China muestra su "firme oposición" a "cualquier contacto oficial" entre EEUU y Taiwán

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de China han mostrado este jueves su "firme oposición" a "cualquier contacto oficial o militar" que se produzca entre Estados Unidos y Taiwán en pleno aumento de la tensión en la zona.



Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Exteriores chino, ha alertado así de la presencia de tropas estadounidenses que estarían "entrenando a las fuerzas taiwanesas en la isla", según ha informado la cadena de televisión CGTN.



Sus palabras llegan poco después de que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing Wen, advirtiera de que las amenazas de China "aumentan cada día" y reiterara su "fe" en que Estados Unidos acuda en defensa de la isla si Pekín intenta invadirla.



Tsai ha reivindicado la isla como un "faro" de la democracia que cuenta con "23 millones de personas que se esfuerzan todos los días por protegerse" y "asegurar este tipo de libertad" ante las amenazas de Pekín.



Sobre Estados Unidos, ha precisado que en el país se encuentran parte de sus tropas, si bien ha dicho que no son "tantas como se pensaba", en referencia a informaciones del periódico 'The Wall Street Journal', que publicó a principios de octubre que varias unidades llevaban un año entrenando a las fuerzas de la isla.



No obstante, el presidente estadounidense, Joe Biden, prometió la semana pasada de forma más clara que sus predecesores que Estados Unidos defendería a Taiwán ante un posible ataque.



Pekín considera Taiwán como una provincia más bajo su soberanía y ha asegurado que se controlará la zona incluso mediante el uso de la fuerza en caso de que sea necesario. Además, el Gobierno considera que las autoridades de la isla son separatistas.