Solari muestra respeto por la trayectoria de Javier Aguirre como entrenador

Monterrey (México), 27 oct (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador de las Águilas del América del fútbol mexicano, mostró este miércoles respeto por la trayectoria como técnico de Javier Aguirre, timonel de los Rayados de Monterrey.

"Tengo un respeto y admiración por Javier. Conozco su pasado aquí y también en Europa. Por Javier, mi máximo respeto por lo que es como entrenador y toda su trayectoria, que no es fácil estar en el máximo nivel tanto tiempo", explicó en el día de medios previo a la final de la Liga de Campeones en la que se enfrentarán el jueves el América y el Monterrey.

Solari buscará en casa de los Rayados, el estadio BBVA, obtener su primer título al mando de las Águilas, equipo al que llegó en enero pasado en sustitución de Miguel Herrera.

"Nosotros conocemos al Monterrey, la profundidad de su plantilla y la calidad de sus futbolistas y cuerpo técnico. Estamos alegres y agradecidos de estar en una final, que es la conclusión del camino del éxito", señaló el ganador de un Mundial de Clubes como estratega del Real Madrid.

Solari descartó que la mala racha de cuatro derrotas en fila con la que llega el Monterrey merme el potencial del conjunto de Aguirre, el mejor valuado en México por el sitio especializado Transfermarkt.

"Tenemos el máximo respeto al Monterrey como rival, no solo como club, sino por su trayectoria en todo el torneo. Llegar a las finales es la culminación de un proceso provechoso, nos enfocamos en nuestro trabajo y en lo que podamos hacer mañana", aseveró.

El argentino negó que disputar una final sea un mérito suyo nada más y destacó que en el América lo más importante es el grupo y no una persona.

"Nosotros trabajamos como un equipo, todas las partes y piezas son importante, no solo cómo se comportan cada uno de los jugadores a nivel táctico, físico o técnico, lo que me gustaría destacar de este grupo de jugadores es el compromiso moral, con el esfuerzo con cada uno de sus compañeros y el respeto que nos tenemos entre todos", afirmó.

De vencer al Monterrey, el América llegaría a ocho títulos de la Liga de Campeones de la Concacaf, se confirmarían como los más ganadores y clasificarían al próximo Mundial de Clubes.

"En el deporte profesional siempre hay el máximo respeto por el rival, pero el temor no es una palabra que exista. Sí hay respeto y alegría, así lo vivo yo porque estoy feliz de estar aquí", finalizó.