Siria.- La ONU habla de "decepción" tras la falta de avances en las reuniones del Comité Constitucional de Siria

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen, ha afirmado que la falta de avances en las reuniones de la semana pasada en el seno del Comité Constitucional de Siria supone "una decepción", si bien ha resaltado que estos esfuerzos "pueden generar algo de confianza, si se llevan a cabo de la manera adecuada".



El organismo, integrado por 45 representantes del Gobierno, la oposición y la sociedad civil, saldó sus reuniones sin lograr pactar un borrador para la nueva Carta Magna, en el marco de los esfuerzos para avanzar en una solución política que ponga fin a la guerra desencadenada en 2011.



Pedersen ha destacado que las reuniones fueron "francas" y "abiertas" y ha desvelado que "se acordó cómo serán elegidos los capítulos", si bien ha lamentado que "no se logró acordar un mecanismo para los progresos en las discusiones durante el último día".



"En esa reunión, la delegación nominada por el Gobierno dijo que no tenía revisiones que presentar a sus borradores constitucionales y que no veía puntos el común", ha señalado, antes de agregar que las delegaciones de la oposición y la sociedad civil "presentaron versiones revisadas de sus textos constitucionales y aseguraron que buscaban encontrar puntos en común tras las últimas discusiones".



Así, ha destacado que "por primera vez, todas las delegaciones presentaron borradores constitucionales", si bien ha resaltado que "no pudieron avanzar" más allá, sin que tampoco se lograra un acuerdo sobre las fechas o un compromiso para reunirse otras dos veces antes de que termine el año para abordar el asunto.



"Por estos motivos, considero los resultados, y particularmente las discusiones del último día, como una decepción", ha manifestado Pedersen, quien ha reclamado al Comité Constitucional que "continúe su trabajo con urgencia y propósito". "Necesitamos un acuerdo común sobre el mecanismo de trabajo para ayudar al Comité Constitucional a llevar a cabo su mandato y necesitamos fijar las fechas de las próximas reuniones", ha argumentado.



De esta forma, el enviado de la ONU se ha mostrado "convencido" de que "los progresos en el Comité Constitucional podrían, si se llevan a cabo de forma adecuada, ayudar a generar algo de confianza". "Esto requiere una determinación real y la voluntad política para generar puntos en común", ha resaltado.



Pedersen ha señalado que "la actual trayectoria de los acontecimientos en Siria es profundamente preocupante" y ha abogado por "romper esta dinámica". "Necesitamos una diplomacia constructiva que ayude a salvar vidas, aliviar el sufrimiento, promover la estabilidad y hacer avanzar la aplicación de la resolución 2254".



Por otra parte, ha hecho hincapié en que en los márgenes de estas reuniones abordó con los países garantes del Proceso de Astaná --Rusia, Irán y Turquía-- la necesidad de "acelerar los esfuerzos colectivos sobre el asunto clave de los detenidos, secuestrados y personas desaparecidas" en el marco del conflicto en el país.



"Quiero recalcar que, mientras facilitamos este difícil trabajo, no perdemos de vista el profundo sufrimiento del pueblo sirio, en todas sus dimensiones. Mientras nuestros esfuerzos estaban en marcha en Ginebra, la violencia continuó sobre el terreno en Siria. Vimos ataques terroristas, bombardeos y ataques con artillería que dejaron víctimas, incluidos decenas de civiles", ha señalado.



De esta forma, ha dicho que "algunos de estos incidentes reflejaron los riesgos constantes de una escalada regional" y ha incidido en que "la violencia debe parar". "Sigo pidiendo un algo el fuego nacional y subrayando que las obligaciones bajo el Derecho Humanitario de proteger a civiles e infraestructura civil deben ser respetadas", ha apuntado.



Pedersen ha recordado que la "grave situación humanitaria" en Siria ha provocado que "más de doce millones de personas siguen desplazadas, como refugiados o como desplazados internos" y que "los niveles de pobreza estén en torno al 90 por ciento", por lo que ha pedido a la comunidad internacional trabajar para dar pasos "definidos con realismo y precisión".