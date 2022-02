R.Unido/Francia.- Francia publica una lista con posibles sanciones a Reino Unido por las licencias de pesca

Londres lamenta las "amenazas desproporcionadas" de París y avisa de una respuesta "adecuada y calibrada"



El Gobierno de Francia ha publicado este miércoles una lista con posibles sanciones a Reino Unido, como la prohibición del desembarco de buques británicos, si no se aprueban las licencias de pesca, una medida que París viene anunciando desde el inicio de la disputa con Londres sobre la concesión de los permisos, la cual surgió tras el Brexit.



El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, ha anunciado las sanciones que entrarían en vigor desde el 2 de noviembre, entre las que se incluye la "prohibición de desembarcar buques pesqueros británicos en puertos designados --seis en la costa francesa--", así como un "fortalecimiento de los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad" de los mismos barcos.



Además, el Gobierno ha incluido también entre las sanciones "controles de camiones que se dirijan y procedan de Reino Unido", independientemente de la carga que transporte, recoge el periódico francés 'Le Fígaro'.



Attal ha subrayado que "si no hay cambio de políticas" por parte de Londres, a este paquete de sanciones podría seguirle una "segunda" serie con "medidas energéticas relativas al suministro de electricidad para las Islas del Canal", el cual depende de un cable submarino con Francia.



La disputa por las licencias de pesca entre los países se ha producido tras el Brexit y después de que el mes pasado Reino Unido negase decenas de permisos a pesqueros franceses para operar en sus aguas territoriales, ante lo que se han sucedido las protestas de París.



En este sentido, el Gobierno de Francia ha afirmado que casi la mitad de las solicitudes de licencia presentadas por los pescadores franceses aún no han sido aceptadas, pese al haber presentado de los documentos solicitados por las autoridades británicas para corroborar que se cumple con los acuerdos del Brexit.



"Nuestra paciencia tiene límites", ha manifestado ante ello Attal en defensa de las sanciones, para añadir que París no permitirá que Reino Unido "se limpie los pies con los acuerdos del Brexit".



Según el acuerdo comercial del Brexit alcanzado a finales de 2020, los pescadores europeos pueden operar en aguas británicas siempre que puedan demostrar que anteriormente ejercían allí su actividad.



El ministro británico para el Brexit, David Frost, ha respondido a la publicación de las sanciones. "Las amenazas de Francia son decepcionantes y desproporcionadas, y no se corresponden con lo que cabría esperar de un aliado y socio cercano", ha condenado en un comunicado publicado en su perfil de Twitter.



Frost ha avisado que si las sanciones "se aplican", serán "objeto de una respuesta adecuada y calibrada", por lo que ha reclamado una "aclaración urgente" por parte de París, ya que ha lamentado que no ha recibido una comunicación "formal" al respecto por parte del Gobierno francés.



"Las medidas anunciadas no parecen ser compatibles con el Acuerdo de Comercio y Cooperación y el derecho internacional más amplio y, si se llevan a cabo", ha añadido.



Frost ha avanzado también que Reino Unido planteará sus preocupaciones tanto a la Unión Europea como al Gobierno francés, argumentando que ha concedido el 98 por ciento de las solicitudes de licencia de los barcos europeos. Según Londres, las rechazadas no cumplían con el acuerdo al no tener un historial de pesca en aguas británicas.