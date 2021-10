Reino Unido hace historia con regla de revelación climática

(Bloomberg) -- Las empresas más grandes del Reino Unido tendrán que informar sobre sus riesgos relacionados con el cambio climático a partir del próximo año, según las reglas presentadas el jueves ante el Parlamento que ponen al país en vías a convertirse en el primero del G20 en hacer que tales revelaciones sean obligatorias.

Según la legislación, las empresas públicas, los bancos y las aseguradoras con más de 500 empleados, así como las empresas privadas con al menos esa cantidad de personal y facturación de 500 millones de libras (US$688 millones) deberán revelar información financiera relacionada con el cambio climático para los ciclos de presentación de informes a partir del 6 de abril, según el Departamento de Estrategia Empresarial, Energética y Industrial (BEIS, por sus siglas en inglés).

La medida, que se produce dos días antes del inicio de una cumbre del G20 en Roma y tres días antes de que Gran Bretaña sea sede de una ronda clave de conversaciones sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Glasgow, está diseñada para mostrar el liderazgo del Reino Unido en la batalla contra el calentamiento global a medida que el primer ministro, Boris Johnson, busca forjar una identidad para la nación tras el brexit. La intención es obligar a las empresas a comprender los riesgos que supone para sus operaciones un planeta que se calienta y animarlas a establecer planes de reducción de emisiones, según BEIS.

Escenarios de calentamiento

Una evaluación de impacto publicada por el Gobierno sugiere que a las empresas les costará 145,3 millones de libras al año cumplir con las nuevas reglas. Algunas de las corporaciones más grandes del Reino Unido ya han comenzado a evaluar cómo afectará el cambio climático a sus operaciones. Unilever plc, por ejemplo, ha evaluado los impactos en su negocio en 2030 de escenarios que conducen a un calentamiento de 2 y 4 grados centígrados para 2100.

Sus hallazgos muestran que, en el escenario de 2 grados centígrados, los costos de las materias primas y el empaque aumenta como resultado de los precios más altos del carbono y en medio de un cambio hacia una agricultura más sostenible. Cuando el nivel de calentamiento se duplica, Unilever estima que el estrés hídrico crónico y el clima extremo afectarán los costos de la cadena de suministro.

Las reglas del Reino Unido seguirán pautas establecidas en 2017 por el Grupo de Trabajo sobre Revelaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés). El grupo considera tanto los riesgos físicos del calentamiento global, como los incendios forestales y las inundaciones costeras, como las amenazas a las operaciones y el valor de los activos de la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. Michael R. Bloomberg, fundador y accionista mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News, es el presidente de TCFD.

Nota Original:U.K. Makes History With Corporate Climate Disclosure Rule (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.