Quique hace cinco cambios en su once para buscar en Granada el primer triunfo

El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, en una reciente foto de archivo. EFE/ Juanjo Martin

Granada, 28 oct (EFE).- El entrenador del Getafe, Quique Sánchez Flores, hace en su once hasta cinco cambios para el partido de este jueves ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes en relación al que actuó el pasado lunes contra el Celta.

El uruguayo Erick Cabaco, el camerunés Allan Nyom, el serbio Stefan Mitrovic, el turco Enes Unal y Darío Poveda son novedad en el once azulón, que sólo presenta a seis jugadores de campo en el banquillo por las muchas bajas que arrastra entre lesionados y sancionados.

Forma el Getafe en el Nuevo Los Cármenes, donde buscará su primer triunfo de la temporada, con David Soria, Damián Suárez, Mitrovic, Cabaco, Cuenca, Nyom, Maksimovic, Arambarri, Aleñá, Poveda y Enes Unal.

En el once del Granada, la gran novedad es la titularidad de Sergio Escudero en detrimento de Carlos Neva, que comienza el choque en el banquillo, mientras que respecto al pasado partido ante Osasuna también entran en el once los medios Ramón Rodríguez 'Monchu' y Ángel Montoro.

Sale el Granada de inicio con Maximiano, Quini, Víctor Díaz, Luis Abram, Escudero, Luis Milla, Monchu, Montoro, Rochina, Machís y Luis Suárez.