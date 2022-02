Portaltic.-Los informes de privacidad en aplicaciones de Apple debutarán en iOS 15.2

21-09-2021 IOS 15 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APPLE



MADRID, 28 (Portaltic/EP)



La función de informes de privacidad en aplicaciones de Apple (App Privacy Report), que se anunció en junio, se ha introducido por primera vez en los móviles iPhone a través de la beta del sistema operativo iOS en su versión 15.2.



Durante su evento de desarrolladores anual WWDC 2021, Apple dio a conocer entre sus nuevas funciones de seguridad los informes de privacidad en aplicaciones, que avisan al usuario en caso de que una aplicación acceda a permisos y datos que no le corresponden.



Esta característica, aunque se anunció como parte de iOS 15, no estaba presente en el sistema operativo móvil de Apple en su lanzamiento en septiembre, como tampoco en su actualización posterior iOS 15.1, ya disponible para usuarios finales.



En la última beta del sistema iOS, la versión 15.2, la función ha hecho su aparición por primera vez desde su anuncio, como ha advertido el portal MacRumors.



Los informes de privacidad de aplicaciones de iOS permiten a los usuarios ver qué aplicaciones acceden a su información sensible, como la ubicación, imágenes, cámara, contactos y micrófono, y saber con qué frecuencia lo han hecho.



Asimismo, Apple prepara otras novedades para iOS 15.2 entre las que se encuentra una actualización del botón de emergencia para activarlo al pulsar repetidas veces el botón de inicio, o un rediseño del resumen de aplicaciones con aspecto de tarjetas.