Polémica en Paraguay por una posible rebaja de la tarifa energética a Brasil

Fotografía de archivo en la que se registró una toma general de la central hidroeléctrica brasileño-paraguaya Itaipú. EFE/Andrés Cristaldo

Asunción, 28 oct (EFE).- La posible rebaja a Brasil de la tarifa de la energía generada en Itaipú generó una fuerte polémica este jueves en Paraguay, donde la oposición calificó de "traición a la patria" un movimiento en ese sentido mientras que la representación paraguaya de la represa garantizó que esa reducción no se ha definido.

El Consejo de Administración de Itaipú (binacional), que se reúne este viernes en Hernandarias (sureste de Paraguay), podría decidir una rebaja de la tarifa aplicada a Brasil para comprar energía de los 54 dólares por megavatio/hora actuales a 47, según denunció la oposición al Ejecutivo de Mario Abdo Benítez (derecha).

"De perpetrarse estos actos lesivos de traición a la patria, Paraguay va a perder nuevamente en la mesa negociadora. Brasil va a imponer sin condiciones sus pretensiones y en 2023 ya nos quedará poco por negociar porque al Brasil le conviene el 'statu quo'", indicó Kattya González, diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN, centroizquierda).

En una declaración ofrecida en el Congreso, junto a su correligionaria Norma Camacho, el diputado del Parlasur Ricardo Canese y la exviceministra de Minas y Energía Mercedes Canese, González lució la camiseta de la selección paraguaya cubierta por una de Brasil y pidió a los "entreguistas" que defiendan la 'albirroja'.

"Van a violentar una vez más las condiciones establecidas en el Tratado de Foz de Iguazú, donde se establece que el precio de comercialización de la energía generada en Itaipú debe ser a un precio justo", agregó la diputada, quien denunció el "oscurantismo" de las autoridades paraguayas.

Mientras, Ricardo Canese denunció que Paraguay podría perder 168 millones de dólares si se concreta esa reducción tarifaria, al tiempo que comentó que ahora mismo su país "ya está entregando una energía por debajo del costo real del precio de mercado".

Por su parte, el director paraguayo de la represa, Manuel María Cáceres, durante una rueda de prensa junto al presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, informó de que las negociaciones por la tarifa continúan, por lo que el precio no se definirá en la sesión de este viernes.

Dijo que esas conversaciones por ahora están en la etapa técnica, después de la cual pasarán al directorio y, finalmente, se analiza en el Consejo de Administración, por lo que, insistió, este viernes no está previsto analizar la tarifa para 2022.

Según las autoridades, otro componente incluido en el cálculo de la tarifa es la financiación de obras en ambos países. En ese sentido, Sosa explicó que hay inversiones previstas para el sistema eléctrico para 2022 por valor de 140 millones de dólares.

La Represa Binacional de Itaipú es la mayor hidroeléctrica del mundo por volumen de producción y, desde 2019, el Gobierno de Benítez está bajo la sombra de un posible juicio político por las acusaciones de la oposición de cláusulas secretas y oscurantismo en las negociaciones entre partes.