Paranaense golea a Flamengo y disputará final de Copa do Brasil con Mineiro

Imagen de archivo de jugadores de Athletico Paranaense. EFE/ José Jácome

Río de Janeiro, 28 oct (EFE).- Atlético Mineiro y Athletico Paranaense definirán el título de la Copa do Brasil, que concede el primer cupo para los brasileños a la Copa Libertadores, tras eliminar al Fortaleza y al Flamengo, respectivamente, en las semifinales del torneo.

El Mineiro, actual líder del Campeonato brasileño, avanzó a la final de la Copa do Brasil al vencer este miércoles por 1-2 en su visita al Fortaleza, en el partido de vuelta, con goles del hispano-brasileño Diego Costa y de Hulk, este último de penalti.

Pese a varios intentos fallidos durante el encuentro, el club de Ceará solo consiguió anotar al final del partido, con un disparo de Romarinho.

El triunfo del 'Galo' estaba casi que cantado, tras golear por 4-0 al Fortaleza la semana pasada en Belo Horizonte, durante el partido de ida.

El Paranaense, que también es finalista de la Copa Sudamericana, clasificó este miércoles a la final tras golear por 3-0 al Flamengo en el estadio Maracaná de Río Janeiro y después de haber empatado 2-2 en el partido de ida la semana pasada en Curitiba.

La gran sorpresa en las semifinales fue la eliminación del Flamengo, que era el gran favorito para el título y es finalista de la Libertadores. El club más popular de Brasil fue sorprendido por el Paranaense en pleno Maracaná con dos goles de Nikao, el primero por un penalti y el segundo en un fulminante contragolpe.

La eliminación del club carioca dejó en la cuerda floja a Renato Gaucho, su técnico, que venía siendo cuestionado por los decepcionantes resultados en la liga y cuya destitución fue pedida a gritos por la afición.

La Copa do Brasil, que enfrenta a los campeones y subcampeones regionales de los 27 estados del país, así como a los clubes mejor clasificados, es el segundo torneo en importancia del gigante suramericano, después del Campeonato Brasileño, y su vencedor se adjudica automáticamente un cupo para la Libertadores.