Panamá y la OMT acuerdan lanzar un concurso que incentiva el turismo consciente

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, en una fotografía de archivo. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Organización Mundial del Turismo (OMT) firmaron un convenio para lanzar un concurso que incentiva el llamado "turismo consciente", informó este jueves la entidad panameña.

El acuerdo fue suscrito por el titular de la ATP, Iván Eskildsen, y el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, en el marco de la Cumbre Mundial "The Future of Tourism", realizada esta semana en Barcelona, España.

La ATP explicó que el concurso que lanzará la ATP con la OMT en una fecha no precisada consiste en la creación de productos turísticos innovadores que ofrezcan experiencias que satisfagan la demanda del llamado "turista consciente", que es aquel que se preocupa por la conservación del patrimonio cultural y natural de los destinos que visita y desea dejar un aporte positivo en las comunidades.

"Este concurso está enfocado en estimular productos turísticos orientados hacia el viajero consciente, un segmento que genera un mayor gasto en los destinos y una estadía más larga, y que está estimado en 500 millones de viajeros", dijo Eskildsen.

La iniciativa "contribuye a plasmar la visión según el Plan Maestro de Turismo Sostenible, aportando al empoderamiento de las comunidades, la investigación científica, la regeneración de los ecosistemas y de las culturas locales, y responde también al modelo turístico de Panamá que fue resaltado en la Cumbre Mundial 'The Future of Tourism'", agregó.

La cumbre de Barcelona reunió a más de una decena de ministros de Turismo de diferentes países y un centenar de expositores internacionales vinculados a la industria, dijo la ATP.

Eskildsen participó en una mesa redonda de alto nivel cuyo tema central fue "El turismo sin emisiones para la regeneración del planeta", y también en el panel "Turismo para el empoderamiento de las comunidades, generando beneficios no relacionados con el carbono", de acuerdo con la información oficial.

El turismo, que ha llegado a aportar hasta 4.500 millones de dólares a la economía panameña, ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia, que hizo caer en 17,9 % el producto interno bruto (PIB) de Panamá en 2020.

La ocupación hotelera este año no ha llegado ni al 10 %, según datos del gremio del sector.