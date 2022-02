O.Próximo.- Abbas dice que los planes de Israel en asentamientos "destruyen lo que queda de la solución de dos estados"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La Autoridad Palestina ha condenado con firmeza la decisión de Israel de avanzar en el proceso de aprobación de construcción de más de 3.100 unidades de vivienda en asentamientos en Cisjordania y ha resaltado que "destruye lo que queda de la solución de dos estados".



La Presidencia de la Autoridad Palestina ha indicado que se trata de una "medida unilateral" que supone "un desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas)", al tiempo que ha agregado que "hace de menos los esfuerzos de Estados Unidos" por intentar acercar posturas.



"Estas medidas israelíes requieren una postura decisiva de todas las partes en la comunidad internacional, incluidos el Cuarteto para Oriente Próximo y el Consejo de Seguridad de la ONU, para hacer frente a las decisiones y prácticas israelíes que buscan robar tierra palestina y llevar la situación a un estado de inestabilidad y tensión que afectará negativamente a todos", ha sostenido.



Por ello, ha advertido de los "peligros" que suponen estas "prácticas inaceptables" y ha dicho que derivarán en "consecuencias graves", según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA. En este sentido, ha resaltado que la decisión de Israel es un "desafío" a las palabras de Washington pidiendo el fin de la construcción en asentamientos.



La respuesta ha llegado después de que Israel avanzara en un plan que plantea la construcción de 3.144 unidades de vivienda en asentamientos, de las cuales 1.344 recibieron el miércoles el respaldo de la Administración Civil de Israel, que procederá con la aprobación de las casas restantes próximamente, según el diario 'Haaretz'.



Este último plan iba a ser aprobado hace dos meses, pero fue detenido por la Administración Civil, informa 'The Times of Israel', y se trata del primer avance a gran escala de los planes de vivienda de los colonos desde que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo.



El Área C representa alrededor del 60 por ciento de Cisjordania y está totalmente bajo el control administrativo y de seguridad israelí. Israel rara vez aprueba la construcción palestina en el Área C y la inmensa mayoría de las solicitudes son denegadas.



El Departamento de Estado estadounidense declaró el martes su "firme" oposición a la expansión de los asentamientos, erigidos en territorio ocupado. "Es completamente incompatible con los esfuerzos para reducir las tensiones y garantizar la calma y daña las perspectivas de una solución de dos Estados", advirtió el portavoz, Ned Price.



Hasta ahora, las autoridades norteamericanas solían abstenerse de críticas tan frontales a este tipo de decisiones por parte de Israel, pero sí han mostrado su rechazo a "medidas unilaterales" por parte de ambas partes que vayan en contra de la solución común entre israelíes y palestinos.