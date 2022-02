Olga Moreno deja en el aire si Antonio David vive en otro piso y si le ha pedido que no confirme su ruptura

28-10-2021 Olga Moreno continúa sin confirmar su separación de Antonio David Flores EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Novedades en la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Según ha desvelado Kiko Hernández en 'Sálvame' tras hablar con un familiar del exguardia civil, la pareja llevaría rota desde que ella volvió se 'Supervivientes' y él le confesó que estaba con otra mujer. Haciendo vidas por separado desde el pasado verano, y según este testimonio, el ex de Rocío Carrasco se habría mudado a un piso de alquiler en la zona de Sacaba Beach de Málaga, mientras que la empresaria continuaría en el domicilio familiar, muy cerquita de su tienda de ropa.



Además, la fuente familiar - cuya identidad no se ha revelado - ha contado que Antonio David le habría pedido a Olga que no confirmara su separación para no dar la razón a su exprograma en sus informaciones de los últimos días. Algo a lo que la ganadora de 'Supervivientes' habría accedido, guardando silencio sobre su situación personal.



Una información que supone una nueva vuelta de tuerca a una supuesta ruptura que, pasada una semana, los protagonistas siguen sin confirmar o desmentir, y sobre la que le hemos preguntado a la ganadora de 'Supervivientes'.



Continuando con su rutina diaria al margen de la expectación mediática que rodea cada uno de sus pasos, Olga ha ido a una floristería - ¿un guiño a su todavía marido? - y, fiel a su actitud en los últimos días, da la callada por respuesta a las nuevas informaciones relacionadas con su separación.



Tranquila, sin atisbo de preocupación en el rostro, e incluso con una ligera sonrisa, la empresaria deja en el aire si es cierto que Antonio David se ha ido del domicilio conyugal y vive en un piso de soltero frente a la playa y si su silencio a la hora de confirmar la ruptura es porque el padre de su hija Lola se lo ha pedido por favor. La reacción de Olga a las últimas informaciones que se ha dado sobre ellos... ¡En el siguiente vídeo!