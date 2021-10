Mbappé, baja para el encuentro liguero del PSG frente al Lille

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson/Archivo

París, 28 oct (EFE).- El delantero del Paris Saint-Germain (PSG) Kylian Mbappé será baja para el importante encuentro que disputa mañana su club contra el Lille, vigente campeón de liga, debido a una infección otorrinolaringológica.

Mbappé sigue el tratamiento de esa infección, notificada por el club hace dos días, y su retorno a los entrenamientos no está previsto hasta "comienzos de la próxima semana", señaló hoy el PSG en su parte médico previo a los encuentros.

El PSG disputa un encuentro de Liga de Campeones ante el Leipzig alemán el próximo miércoles, y el comunicado no detalla si el internacional francés podría estar disponible para ese compromiso.

El parte repite la evaluación de hace dos días, en el parte médico semanal, sobre el defensa internacional español Sergio Ramos, del que se dice que evoluciona "muy correctamente" de su última lesión y que su retorno a los entrenamientos con el grupo "podrá ser planteado la próxima semana".

Ramos, que fichó por el PSG en julio pasado, no ha podido aún debutar con su nuevo club y apenas se ha entrenado con sus compañeros.

Llegó con el sóleo de la pierna izquierda dañado y cuando parecía que podía recuperarse en septiembre pasado sufrió una recaída que volvió a alejarle de los entrenamientos colectivos.

También siguen de baja dos centrocampistas internacionales, el italiano Marco Verratti y el argentino Leandro Paredes, ambos por diferentes dolencias de larga duración. EFE

