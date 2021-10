Macri se declara víctima de una "persecución" al ir a comparecer ante el juez

El expresidente de Argentina Mauricio Macri camina entre la multitud tras declarar ante un juez por primera vez tras dejar el poder, este 28 de octubre. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 28 oct (EFE).- El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) aseveró este jueves, antes de declarar en un tribunal por primera vez tras dejar el poder, que esta citación, en la que es acusado de ordenar espionaje ilegal durante su Gobierno, no tiene "fundamentos", y se declaró víctima de una "persecución" en medio de una campaña electoral.

"A más agresión, a cada golpe, a cada calumnia y cada mentira más se fortalecen mis convicciones", dijo el exmandatario ante varias decenas de seguidores que se congregaron para mostrarle su apoyo en la ciudad bonaerense de Dolores, cuyo juzgado federal, a cargo de Martín Bava, lo acusa de haber ordenado espiar durante su Gobierno a las familias de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan de la Armada, hallado hundido en 2018 tras un año desaparecido.

La investigación se remonta a septiembre de 2020, tras una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia, ya con el peronista Alberto Fernández como presidente.

Macri, que es opositor a Fernández -quien le ganó en las elecciones de 2019-, se mostró tajante: "si ellos creen que estos dos años de agresiones, descalificaciones, calumnias, persecución casi en una obsesión permanente con mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes con defender sus valores, están muy equivocados".

Y llamó a convivir con una cultura del poder "sana, más transparente, más honesta y constructiva" que incluya una justicia "independiente e imparcial".

"No convivir como hoy con una cultura del poder oscura, tan perversa que usa una tragedia para dañar. Una tragedia que nos afectó a todos los argentinos, porque todos hemos estado y seguimos estando solidarios con los familiares del ARA San Juan", recalcó el exmandatario en un escenario junto a compañeros políticos, entre ellos su exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actual presidenta de su partido, el PRO.

TERCERA CITACIÓN

Esta es la tercera citación al expresidente en la misma causa, ya que la primera, prevista para el 7 de octubre -cuando se encontraba en Estados Unidos presentando su libro-, quedó aplazada al día 20, que también se postergó por la decisión del político de no acudir al considerar al magistrado, a quien recusó, "manifiestamente incompetente" y "funcional" al actual Gobierno.

Sin embargo, Macri acabó confirmando que se presentaría hoy en la tercera citación, una cita para la que los seguidores del dirigente lanzaron una campaña para movilizarse en su apoyo.

"Acá estoy en Dolores tratando de entender esta citación tan intempestiva, sin fundamentos, en medio de una campaña electoral, pero estamos acá porque siempre hemos dado la cara, porque estamos tranquilos, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestra salud y buenas intenciones", agregó, cuando quedan poco más de dos semanas para las elecciones legislativas, en las que no opta a ningún cargo pero su coalición parte con ventaja tras sus buenos resultados en las primarias de septiembre.

LA INVESTIGACIÓN

El ARA San Juan, que pertenecía a la Armada y desapareció en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo, fue hallado un año y dos días después de perderse su rastro mediante un operativo de la empresa estadounidense Ocean Infinity, aunque sus restos y los cadáveres de sus tripulantes nunca fueron reflotados.

Actualmente prosigue la investigación judicial para conocer qué le ocurrió, así como detectar si hubo irregularidades en su desaparición y búsqueda.