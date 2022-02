Los Reyes, como dos niños en su visita al colegio rural galardonado con el "Premio Escuela del Año 2020"

28-10-2021 Los Reyes han visitado la escuela rural "Mestra Clara Torres", galardonada con el Premio Escuela del Año 2020 de la Fundación Princesa de Girona. Doña Letizia recicla uno de sus trajes favoritos y enamora con un juvenil total look rosa MADRID, 28 (CHANCE) Dos días después de mostrarnos su cara más elegante y sofisticada con su impresionante vestido negro con flecos en el escote en la entrega del Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo', y de desatar todo tipo de rumores por el aspecto de su cara - que a causa de la mascarilla apenas hemos visto desde que empezó la pandemia del Covid - por sus facciones ligeramente más marcadas, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial mostrando su cara más juvenil y reciclando uno de sus trajes favoritos, su sastre rosa empolvado de Hugo Boss. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA S.M. EL REY



Dos días después de mostrarnos su cara más elegante y sofisticada con su impresionante vestido negro con flecos en el escote en la entrega del Premio de Periodismo 'Francisco Cerecedo', y de desatar todo tipo de rumores por el aspecto de su cara - que a causa de la mascarilla apenas hemos visto desde que empezó la pandemia del Covid - por sus facciones ligeramente más marcadas, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial mostrando su cara más juvenil y reciclando uno de sus trajes favoritos, su sastre rosa empolvado de Hugo Boss.



Sus Majestades se han desplazado este jueves hasta Tui (Pontevedra) para visitar el colegio rural agrupado 'Mestra Clara Torres', galardonado con el "Premio Escuela del Año 2020" de la Fundación Princesa de Girona por ser un ejemplo de dinamización en entornos rurales con seis aulas disgregadas en distintas parroquias del municipio, destacando por su compromiso con la integración pedagógica del valor de la solidaridad y por su capacidad de transformación educativa.



Una visita en la que Don Felipe y Doña Letizia han paseado por diferentes aulas, donde han visto algunos de los proyectos en los que trabaja el colegio - como la biblioteca creativa, donde los niños aprenden la lengua de signos, un sho-wcooking donde los pequeños conocen la alimentación de proximidad, o el taller de landras, para hacer harina o construcción de instrumentos musicales - y donde han mostrado su cara más cercana, curiosa e 'infantil', comportándose como 'dos niños' y maravillándose con las iniciativas del colegio rural.



Cercanos y muy cariñosos, los Reyes han conversado con los más pequeños del colegio mientras asistían, asombrados, a las diferentes y originales actividades que realizan los niños en la "Mejor Escuela del año 2020" para la Fundación Princesa de Girona.



Un acto en el que la Reina Letizia ha vuelto a ser niña y en el que hemos visto su faceta más 'maternal', demostrando una vez más que le encantan los más pequeños de la casa, con quienes ha charlado de lo más amigable durante toda la jornada.



De lo más juvenil, la monarca ha recuperado uno de sus conjuntos favoritos, su traje de pantalón rosa empolvado de Hugo Boss - con americana de doble botonadura y pantalón recto - que ha combinado con un top y unos zapatos de tacón ancho en el mismo color, consiguiendo un total look rosa de lo más acertado. Como colofón a su desenfadado look, el que se ha convertido en su peinado favorito (y en el de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía) en los últimos tiempos, una cómoda y tirante coleta alta que la rejuvenece muchísimo.