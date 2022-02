Le preguntamos a Edmundo Arrocet por sus polémicas declaraciones en respuesta al chófer de Teresa Campos

27-10-2021 Edmundo Arrocet EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (CHANCE)



Edmundo Arrocet ha roto su silencio después de la reciente entrevista de Gustavo Guillermo, chófer de María Teresa Campos, definiéndole como un "mentiroso", un "embaucador astuto" y un "profesional del amor". Harto de que se de una versión que según él no es la correcta sobre su ruptura con la presentadora - y retando a que Las Campos muestren el mensaje con el que supuestamente dejó la relación -, Bigote ha respondido vía exclusiva y, además de desmentir que esté en la ruina - como aseguró el aistente de su exnovia - ha destapado que continúa teniendo un trato cordial con Terelu Campos, dejando en mal lugar a Carmen Borrego, con la que no habló jamás y a la que acusa de buscarse el favor de los directores de los programas contando las cosas.



Además, y después de que María Teresa asegurase que había tenido que pagar ella el traslado al desguace de los dos coches de Edmundo que seguían en su casa casi tres años después de su ruptura, el chileno descubre que sus coches los tiene él después de pagar a Gustavo los 1.100 euros del depósito en el que estaban desde el pasado verano; y tiene mensajes de Terelu que demuestran lo que cuenta.



Más sincero que nunca, Bigote reconoce que no ha estado con ninguna mujer desde el final de su relación con Teresa, a la que sigue queriendo mucho y a la que niega haber regalado nada de un bazar chino por su cumpleaños, como ha señalado Gustavo en su exclusiva. "¿Te crees que Teresa es tonta y no sabe distinguir una buena seda?", comenta indignado el humorista.



Ajeno a la expectación que han creado sus declaraciones en la revista 'Diez minutos', Edmundo Arrocet continúa con su día a día en la capital, sin contarnos por qué se ha decidido a hablar tras la entrevista del chófer de Teresa Campos, que no le deja en muy buen lugar.



Muy serio, Bigote guarda silencio y no explica qué tipo de relación tiene con Terelu Campos - con quien afirma que se llama y se mensajea - ni desvela si mostrará algún mensaje que demuestre que lo que dice sobre las Campos es verdad. ¡Dale a play y no te pierdas las primeras imágenes del chileno tras su exclusiva!