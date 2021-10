Las 10 canciones más escuchadas ahora en Estados Unidos

La plataforma de transmisión Spotify nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Easy On Me

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Easy On Me» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.706.779 más de reproducciones.

2. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» de Lil Nas X se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.186.831 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. STAY (with Justin Bieber)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a The Kid LAROI. Quizás por esto es que «STAY (with Justin Bieber)» debuta en el ranking directamente en el tercer puesto, pues alcanzó un total de 1.027.495 reproducciones.

4. Heat Waves

«Heat Waves», interpretado por Glass Animals, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 923.218 reproducciones.

5. Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)

Cosechar éxitos es sinónimo de Drake. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)», debute en la quinta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 887.561 reproducciones de primera entrada?

6. Better Days (NEIKED x Mae Muller x Polo G)

«Better Days (NEIKED x Mae Muller x Polo G)» de NEIKED sigue abriéndose camino en las listas. Con 837.482 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de la audiencia, en la posición sexta.

7. Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)

Tras haberse reproducido 824.790 veces, «Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)» de Drake se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. Moth To A Flame (with The Weeknd)

«Moth To A Flame (with The Weeknd)» de Swedish House Mafia pierde fuerza. Hoy solo cosecha 821.174 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo lugar, lo que apunta a que va de salida.

9. Need to Know

«Need to Know» de Doja Cat es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 777.212 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. Meet Me At Our Spot

Lo más nuevo de THE ANXIETY, WILLOW y Tyler Cole, «Meet Me At Our Spot», entra directamente al décimo puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 735.587 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.