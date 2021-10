La pandemia aumenta las carencias alimenticias en México

Fotografía sin fecha especifica de toma, cortesía de Kelloggs México, donde se observa al director de Marketing para Kellogg México, mientras posa en la Ciudad de México. EFE/Kellogg México/SOLO USO EDITRORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La pandemia ha aumentado las carencias alimenticias en Latinoamérica y especialmente en México con un alto porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad, según datos del Banco de Alimentos de México.

Un total de 28,6 millones de personas sufren en México algún tipo de carencia de acceso a la alimentación, es decir, uno de cada cinco mexicanos no tienen acceso a las tres comidas diarias, explicó este sábado a Efe María Teresa García, directora de la Red de Bancos de Alimentos de México.

Debido a la pandemia y a la situación previa que ya era desfavorable para muchos, México y Latinoamérica cuentan con un alto porcentaje de población en estado de vulnerabilidad con carencias alimenticias.

Para paliar las carencias, García considera imprescindible la interacción y colaboración entre organizaciones no gubernamentales, autoridades y el sector privado como la iniciativa Mejores Días, creada en 2006 por la Kellogg con la que se pretende llegar a tres mil millones de personas en 2030.

La red la 55 bancos de alimentos en México atiende a 1,8 millones de personas y entrega paquetes "completos" que incluyen las donaciones materiales de la empresa.

Kellogg donó hasta el momento cerca de 2.400 millones de porciones de alimentos, llegando a 3,2 millones de niños a través de programas de alimentación.

"Hemos podido rescatar alimento del campo, llegar con productores que por alguna razón no quieren (o pueden) ni siquiera levantar su producción por sus características o por precios", dijo García.

La Red se centra también en la infancia con el programa Mochilas Saludables "para niños en edad preescolar y escolar" con el que esperan entregar despensas con alimentos variado que se complementan con útiles escolares a lo largo del ciclo escolar 2021-2022, tanto para los niños, como para que madres, padres y cuidadores.

A través de Mochilas Saludables llegarán a 400 niños, entregando 7.616 paquetes alimentarios y 76.190 desayunos en los 190 días del ciclo escolar en Monterrey (en el norteño estado de Nuevo León) y Toluca (en el céntrico Estado de México), informó Edgar Nelo, director de Marketing para Kellogg México.

Sobre el desperdicio de alimentos, la directora de la Red recordó que es necesario actuar y que se puede "hacer mucho" a nivel individual, pues las cifras son alarmantes.

En 2017 el Banco Mundial indicó que cada año se tiran en México 20,4 millones de toneladas de comida consumible, esto es, 38.000 kilogramos de comida llegando a la basura cada minuto.

En 2020 se estima que ya pasaron a ser 42.000 kilogramos por minuto.

"Es alarmante, se habla muy poco de esto pero tiramos muchísima comida. Se desperdicia alimento a lo largo de toda la cadena de valor: en el campo, en la distribución, en la industria, en aduanas, en supermercados, en hoteles, restaurantes, hogares", aseguró García.