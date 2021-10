La industria de Panamá resiste la crisis pero urge de seguridad jurídica para crecer

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Luis Frauca, habla durante una entrevista con Efe el 26 de octubre de 2021, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 28 oct (EFE).- La industria de Panamá ha resistido la pandemia de la covid-19 pero requiere de seguridad jurídica para crecer y dejar atrás el pírrico 5 % que representa en el producto interno bruto (PIB), dijo a Efe el líder del gremio del sector, Luis Frauca.

La crisis derivada de la pandemia en curso derrumbó el PIB de Panamá en un 17,9 % en 2020 debido al cierre de casi todas las actividades excepto las esenciales. La economía se ha venido recuperando tras la reapertura escalonada de los diversos sectores y según los datos oficiales se expandió un 10 % en el primer semestre de este año.

"En la pandemia, la industria probó que podía soportar al país en 100 %, no solo con alimentos" sino también en otros enseres como "desinfectantes, productos de aseo personal", afirmó el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Es por ello que, actualmente, la industria panameña cuenta con más de "147.500 empleos, casi en pleno empleo", aunque "algunas áreas" mantienen aún contratos suspendidos, entre ellas la construcción y sectores vinculados.

BAJO PESO EN EL PIB

Pero la industria solo representa ahora alrededor del 5 % del PIB de Panamá, una porción muy pequeña y alejada del 20 % que llegó a pesar hace más de tres décadas, reconoció el dirigente.

La economía panameña "ha ido cambiando, nos hemos ido volcando mucho más a la parte de servicios", recordó Frauca, que empero resaltó la capacidad de generación de empleo que tiene la industria: aumentar en solo un 1 % su peso en el PIB representaría entre 20.000 y 30.000 nuevos empleos, precisó.

"Por eso es muy importante que las condiciones se den para que podamos llegar a esos números (de crecimiento). Las instituciones financieras internacionales nos lo están diciendo, 'tienen que fortalecer la producción', para que ese balance entre lo que se importa y lo que exportan se vaya nivelando, igualando", agregó

LA "DISCRECIONALIDAD" EN LOS PROCESOS DE TRÁMITES "NOS MATA"

El primer gran escollo que enfrenta en Panamá un inversionista, nacional o extranjero, es la seguridad jurídica, entendida como el compendio de trámites necesarios tanto para poner en marcha un proyecto industrial como para mantenerlo operando.

"Esa tramitología: permisos de construcción, permisos especiales (bomberos, municipios, estudios de impacto ambiental) nunca sabes cuándo los vas a obtener, siempre hay una discrecionalidad del funcionario y un país que quiere crecer no puede depender de la discrecionalidad", afirmó Frauca.

De hecho, reconoció el líder gremial e ingeniero industrial, las leyes en la materia "son bastante claras" en Panamá, "pero es esa discrecionalidad (de los funcionarios) la que nos mata".

ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

La actividad industrial panameña enfrenta altos costos de producción derivados del déficit de infraestructuras como carreteras y puertos, sobre todo en el interior del país, y los elevados precios de la energía, entre otros.

El costo de electricidad es una de esas "distorsiones" de la economía que afecta al sector productivo, pero eso "se está corrigiendo", a través de planes ya en marcha que deben cuajar en dos o tres años propiciando una reducción de los precios, dijo Frauca.

"¿Cuánto van a bajar (los precios de la electricidad en Panamá? No sabemos. Esto es como el cuento del lobo que viene, siempre nos dicen, pero no", afirmó el presidente del SIP.

MANO DE OBRA: SE NECESITA UNA "REVOLUCIÓN" EDUCATIVA

La industria es un sector que "requiere de todo, no solo cascos y botas, también gente que sepa de contabilidad, finanzas, ventas, mercadeo, abogados y, últimamente, doctores y enfermeras" con la pandemia del SARS-CoV-2.

Y desde hace años ocurre "que no estamos recibiendo todo" ese personal "en la cantidad y muchas veces con la calidad" requerida.

"Tenemos que hacer una revolución en el aspecto educativo, desde pequeños (inculcar) una mentalidad de profesional, incluso de empresario. Una mentalidad de conocimiento no solo científico y académico sino la parte de arte, deporte, cultural. Integral", dijo Frauca.

Esa tarea debe ser una responsabilidad "mancomunada del Estado y empresa privada y en eso estamos", destacó el líder empresarial.

Aseguró que para enfrentar todos los retos del sector "se están dando pasos muy claros (...) se está trabajando en eso pero hay que meterle un poco de velocidad".

