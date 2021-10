La CE ve factible un acuerdo con Polonia pero insiste en la reforma judicial

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este jueves en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Bruselas, 28 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, consideró este jueves "factible" que Polonia emprenda las reformas en su sistema judicial que Bruselas juzga necesarias antes de aprobar los desembolsos del plan de recuperación pospandemia, pero insistió en que dichos cambios son condición "sine qua non" para la entrega del dinero.

"Creo que es factible, creo que llegaremos a un acuerdo, pero la parte de las reformas es condición sine qua non", afirmó Von der Leyen en una rueda de prensa, en referencia a la Cámara Disciplinaria polaca que causa preocupación en Bruselas como uno de los principales obstáculos para la independencia judicial en el país.

Antes de que Polonia empiece a recibir los desembolsos que le corresponden del fondo de recuperación pospandemia -36.000 millones de euros en total-, debe acordar con Bruselas su plan de reformas basado en las recomendaciones que desde la Comisión se le han transmitido en los últimos años, entre las que se incluye la restauración de su independencia judicial.

En concreto, explicó Von der Leyen, el desmantelamiento de la Cámara Disciplinaria de su Tribunal Supremo, la eliminación o reforma del régimen disciplinario -que permite que los magistrados estén sujetos a investigaciones y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales- y la devolución de jueces a los puestos de trabajo de los que fueron apartados, son condiciones previas para la aprobación del plan.

La justicia europea había considerado ilegal dicho régimen disciplinario el pasado mes de julio y este mismo miércoles impuso al país el abono de una multa de un millón de euros diario hasta que se elimine este sistema.

Preguntada por si "se imagina a sí misma" en Varsovia en un futuro acto oficial para aprobar el plan, como ha hecho con el resto de países de la Unión Europea (UE), Von der Leyen afirmó que "puede imaginarse a sí misma" haciendo esta visita "en todos los Estados miembros" y afirmó que "están claras cuáles son las precondiciones para que eso suceda".

La presidenta del Ejecutivo comunitario subrayó que la regulación de los fondos de recuperación vincula la entrega del dinero a que cada país haga las reformas que le ha recomendado Bruselas, e insistió en que "desde hace mucho tiempo" uno de los mensajes a Polonia tiene que ver con su independencia judicial.

"Coincide que esto también está incluido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque se trata de un proceso largo. Hay consistencia en lo que pedimos", afirmó.

El viceministro de Justicia polaco, Sebastian Kaleta, criticó este miércoles la multa impuesta por el TJUE a su país y la calificó de "chantaje", mientras que el presidente del Congreso, Ryszard Terlecki, del gubernamental partido Ley y Justicia (PiS), afirmó por su parte que "no hay que entrar en pánico", al tiempo que advertía de que Varsovia no ha "pagado nada todavía".

En el caso de que Polonia -recientemente condenada a pagar otra multa de medio millón diario por no cerrar una mina de lignito- no abonase la multa, la Comisión podría retener otros fondos comunitarios que corresponden a este país para compensar por los ingresos no obtenidos de la sanción financiera.