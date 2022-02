Haití.- El tribunal de Haití que investiga el magnicidio de Moise es saqueado por hombres armados

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La oficina del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe en la que se está investigando el magnicidio del presidente haitiano, Jovenal Moise, ha sido asaltada y saqueada este jueves por un grupo de hombres armados no identificados.



Además de su despacho, el juez de instrucción encargado de investigar el asesinato de Moise, Gary Orélien, también fue víctima hace unos días de una emboscada a su vehículo por parte de hombres armados, informa el portal de noticias haitiano Rezo Nodwes.



Se trata de la segunda en apenas una semana que el tribunal es objeto de un ataque de estas características. En la noche del pasado miércoles, ya fue también asaltada las oficinas que se encargan de investigar el asesinato del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval.



La noticias ha sido confirmada por el decano del tribunal, Bernard Saint Vil, aunque no se han dado detalles acerca del contenido ni del material sustraído. Un incidente, que según las autoridades, se producen con bastante asiduidad, por lo que temen que retrase a un más un caso por el que ya han sido detenidos 40 personas, entre ellas 18 mercenarios colombianos.



La semana pasada, las autoridades de Jamaica confirmaron el arresto de quien es considerado principal autor material de la muerte de Moise, Marco Antonio Palacios, antiguo militar colombiano, cuya extradición ya ha sido solicitada por Haití.



El débil Gobierno haitiano se encuentra en estos momentos no solo intentando arrojar más luz a la muerte de Moise, sino también a una enésima crisis de seguridad, que está afectando al suministro de energía, después de que las pandillas hayan asaltado las principales instalaciones de combustible mientras condicionan levantar el bloqueo a la dimisión del primer ministro, Ariel Henry.